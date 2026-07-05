Fenómenos medioambientales en varios continentes

5 de julio de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

En 1926, los santafesinos seguían hazañas aeronáuticas y desastres globales en El Litoral. Desde avances en aviación hasta catástrofes naturales, todo llegaba por cable en la jornada.