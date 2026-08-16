El Litoral volvía a acercar a sus lectores de Santa Fe las noticias más importantes del mundo mediante su servicio de “Información telegráfica del exterior”.
16 de agosto de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
Hace un siglo, El Litoral ya conectaba a Santa Fe con el mundo -a través de cables telegráficos-, acercando noticias de aviación, política y cultura internacional a sus lectores locales.
A cien años de aquellos acontecimientos, la edición del 16 de agosto de 1926 permite reconstruir cómo se informaba la sociedad santafesina sobre la política internacional, los grandes raids aéreos, los conflictos militares y las noticias que ocupaban las páginas de los diarios.
En aquella época, las novedades llegaban a las redacciones a través de cables telegráficos, un sistema que permitía recibir despachos desde distintas ciudades del mundo y publicarlos con rapidez. La propia portada de El Litoral identificaba el servicio como información del exterior, la Capital Federal y las provincias, con material de la Agencia “Austral” y de sus corresponsales.
El raid Nueva York-Buenos Aires, una hazaña que seguía despertando homenajes
Uno de los temas que ocupaba la edición era el raid aéreo Nueva York-Buenos Aires, una de las grandes hazañas de la aviación de la época.
A pocos días de aquella travesía, los protagonistas continuaban recibiendo homenajes. El Litoral informó que los aviadores Bernardo Duggan y Eduardo Olivero, junto al mecánico Ernesto Campanelli, fueron recibidos en el Salón Blanco de la Municipalidad de Buenos Aires.
Allí entregaron al intendente interino, doctor Casco, mensajes de confraternidad enviados por los prefectos de Río de Janeiro y Montevideo.
La recepción había sido postergada y finalmente se realizó a las 16. El diario destacó especialmente la manifestación de simpatía que recibió Campanelli, quien agradeció el reconocimiento con unas breves palabras.
También se había realizado en Temperley un homenaje al capitán Olivero. Allí se colocó una placa de bronce en su residencia para recordar el histórico raid. Según el despacho publicado por el diario, pese a las condiciones desfavorables del tiempo, el acto se llevó adelante y contó con discursos de autoridades locales.
La aviación ocupaba además otros espacios de la información internacional. Desde Viedma se informaba la llegada del teniente Federico Carbía, quien había realizado en un solo vuelo el trayecto entre El Palomar y esa ciudad a bordo de un Breguet con motor de 450 HP.
Italia: fascismo, política y un Vesubio nuevamente activo
Las noticias provenientes de Italia mostraban un país atravesado por la actividad política del fascismo y, al mismo tiempo, por acontecimientos culturales y accidentes.
Uno de los episodios más llamativos fue el enfrentamiento entre el exlíder fascista Farinacci y el marqués Bonaccorsi. Según el cable recibido desde Cortina d'Ampezzo, Farinacci le dio una bofetada a Bonaccorsi en el hall de un hotel, ante numerosos testigos.
El marqués respondió retándolo a duelo. El diario explicó que el incidente se había originado en observaciones de Bonaccorsi sobre las actividades políticas de Farinacci.
Desde Roma también se informaba que el célebre director de orquesta Arturo Toscanini podría radicarse en la capital italiana para dirigir el teatro Constanzi.
Mientras tanto, el Vesubio había vuelto a mostrar actividad. El despacho procedente de Nápoles señalaba que el fenómeno alarmaba a las poblaciones cercanas, aunque los especialistas consideraban que no existía peligro de una erupción violenta.
La edición también relataba que Benito Mussolini descansaba con su familia en Riccione y había ordenado que no se le rindieran honores ni se organizaran ovaciones durante su estadía.
En el plano cultural, el gobierno italiano había destinado 150.000 liras a la construcción de un monumento en homenaje al compositor Giacomo Puccini. Además, se preparaba el lugar donde serían depositados definitivamente sus restos, en la habitación donde había compuesto buena parte de sus óperas.
Ferrocarriles: Alemania y Bélgica, entre fábricas y privatizaciones
Los ferrocarriles también formaban parte de la agenda internacional de aquel 16 de julio.
Desde Düsseldorf llegaba la noticia del fracaso de las negociaciones entre Rusia y Alemania para la compra de buena parte de la fábrica de locomotoras Rhein-Metal. Según El Litoral, la situación generaba preocupación porque podía provocar un incremento de la desocupación en las fábricas Krupp, vinculadas con aquella compañía.
En Bélgica, en tanto, vencía el plazo para que los accionistas de los ferrocarriles estatales manifestaran su rechazo a una operación que contemplaba la consolidación de 6.000 millones de francos en bonos ferroviarios mediante la emisión de nuevas obligaciones y la concesión de los ferrocarriles a empresas particulares.
La información permite observar cómo, hace un siglo, las redes ferroviarias eran también escenario de grandes decisiones económicas que involucraban a gobiernos, empresas y mercados internacionales.
Marruecos: el general Sanjurjo viajaba a Madrid
La situación en Marruecos también llegaba a Santa Fe mediante los cables internacionales.
El diario informó desde Sevilla que el general Sanjurjo, alto comisario español en Marruecos, había llegado a esa ciudad y tenía previsto viajar a Madrid para entrevistarse con el rey Alfonso e informar al gobierno sobre el desarrollo de las operaciones militares en el Rif. Después debía regresar a Marruecos para continuar siguiendo las operaciones de las fuerzas españolas.
El viaje, además, reflejaba el papel que comenzaba a tener la aviación en las comunicaciones de larga distancia: Sanjurjo había realizado el trayecto desde Tetuán hasta Sevilla en aeroplano.
En paralelo, España mantenía una intensa actividad diplomática. El ministro de Estado, Yanguas Messia, explicó que había mantenido conversaciones con representantes de Italia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Polonia, Francia, Suecia y Holanda. “Me ha sido dado hacer un amplio cambio de impresiones”, afirmó, según el cable reproducido por El Litoral.
México: una crisis religiosa que amenazaba con profundizarse
La situación mexicana aparecía entre las noticias políticas más importantes de la jornada.
El conflicto entre el gobierno y la Iglesia católica se encontraba en su tercera semana de suspensión de los servicios religiosos en los templos. Según el despacho publicado por El Litoral, ambos sectores confiaban en conseguir sus objetivos y se disponían a continuar la disputa. El obispo de Tabasco, monseñor Pascual Díaz, consideraba entonces que una solución al conflicto era poco probable.
A esta tensión se sumaba una denuncia de carácter revolucionario. Desde San Diego, California, se informó que las autoridades estadounidenses habían detenido a 150 personas que, bajo las órdenes del general Estrada, exministro de Guerra de México, se movilizaban con la intención de iniciar una revolución.
Las autoridades estadounidenses también habían incautado armas y municiones y detenido a un grupo de personas que marchaba hacia la frontera, a apenas seis kilómetros de ella.
Sin embargo, el senador Rodrigo Gómez, dirigente del partido agrario, sostenía que la controversia religiosa no desembocaría en una revolución porque los campesinos no estaban dispuestos a insurreccionarse.
Así, los lectores santafesinos podían seguir, a través de los cables telegráficos, un conflicto en el que se mezclaban religión, política, movimientos armados y tensiones internacionales.
Rodolfo Valentino, en grave estado tras una operación
Entre las noticias que podían captar especialmente la atención de los lectores se encontraba la situación de Rodolfo Valentino, una de las grandes estrellas del cine de la época.
El despacho procedente de Nueva York informaba que el actor había sido operado de apendicitis y de úlceras en el estómago y permanecía en estado grave. Los médicos advertían que el resultado de la intervención era todavía incierto y que habría que esperar entre tres y cuatro días para conocer su evolución.
La noticia, que apenas ocupaba unas líneas, anticipaba uno de los episodios que pocos días después conmoverían al mundo del espectáculo y a los admiradores del célebre actor italiano-estadounidense.
Un mundo conectado por los cables
La portada de El Litoral de aquel 16 de agosto de 1926 muestra hasta qué punto la información internacional ya formaba parte de la vida cotidiana de los lectores santafesinos.
En sus páginas convivían los homenajes a los aviadores que habían protagonizado el raid Nueva York-Buenos Aires, la política italiana, los movimientos militares en Marruecos, el conflicto religioso y político de México, las negociaciones ferroviarias europeas y el estado de salud de una estrella cinematográfica como Rodolfo Valentino.
También aparecían noticias sobre un complot descubierto en Grecia, la situación de la insurrección en Siria, un accidente automovilístico que dejó gravemente herido al ministro del Interior de Portugal, la búsqueda de oro en Nueva Guinea y el curioso anuncio de que un ataúd que supuestamente contenía los restos del general Lord Kitchener había sido encontrado vacío.
Cien años después, aquella portada permite volver a mirar el mundo desde Santa Fe y entender cómo los cables telegráficos y el trabajo periodístico de El Litoral acortaban las distancias: acontecimientos ocurridos en Roma, Nueva York, Melbourne, México, Madrid o Marruecos podían convertirse, en cuestión de horas, en noticias para los lectores de esta región.