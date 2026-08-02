Hace un siglo, la edición del lunes 2 de agosto de diario El Litoral, reflejaba un mundo marcado por los grandes desafíos de la aviación, la inestabilidad política, los conflictos religiosos y los avances deportivos, en una época en la que la información cruzaba océanos para llegar con rapidez a las páginas del diario.
2 de agosto de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
A comienzos de agosto de 1926, los santafesinos seguían con atención las noticias internacionales gracias a los cables telegráficos que El Litoral recibía a través de la agencia Austral y de sus corresponsales.
La incertidumbre por el raid del hidroavión "Buenos Aires"
La principal noticia internacional de la portada estaba dedicada al raid que protagonizaban los aviadores argentinos a bordo del hidroavión "Buenos Aires", embarcados en la ambiciosa travesía entre Nueva York y la capital argentina.
Los despachos informaban que, luego de que la niebla impidiera despegar el día anterior, "esta mañana reanudaron su vuelo Nueva York-Buenos Aires". Poco después, otro cable anunciaba que la aeronave había descendido en Torres, sobre la costa brasileña, y que más tarde había retomado su marcha hacia el sur.
Las informaciones telegráficas permitían seguir casi en tiempo real el recorrido de los tripulantes Duggan, Olivero y Campanelli. Desde Río de Janeiro se comunicaba incluso que los aviadores habían pasado frente a Conceição do Arroio, pero con el correr de las horas comenzó la incertidumbre.
El diario advertía que "causa extrañeza la falta de noticias sobre el destino de los tripulantes del avión 'Buenos Aires'". Después del último contacto, registrado a las 12.25, dejaron de recibirse comunicaciones y comenzaron a circular distintas versiones sobre su paradero.
Mientras algunos suponían que la tripulación se había desorientado por la niebla, otros sostenían que había amerizado en la Laguna de los Patos. La edición concluía con una frase que reflejaba la incertidumbre del momento: "Hasta esta hora (las 18.30) no se conocen noticias dignas de fe".
La misma página también daba cuenta del creciente protagonismo de la aviación mundial con noticias sobre el exitoso raid del británico Alan Cobham y dos graves accidentes aéreos ocurridos en Italia y Alemania, que dejaron varias víctimas fatales.
Un atentado contra Primo de Rivera sacudía a España
Otro de los grandes temas internacionales era el atentado sufrido por el jefe del gobierno español, el general Miguel Primo de Rivera, cuando se dirigía a la estación ferroviaria de Barcelona.
Los lectores de Santa Fe conocían que la noticia había permanecido oculta durante varias horas porque "no trascendió oportunamente debido a las órdenes estrictas de la censura", que solo permitió difundir la versión oficial.
Los cables relataban que el agresor había sido identificado como Domingo Masachs, señalado por la policía como un anarquista y presunto "visionario". Según la reconstrucción publicada por El Litoral, el atacante arrojó un cuchillo contra el automóvil oficial, pero el arma impactó contra el vidrio de una ventanilla y el vehículo continuó su marcha.
Pese a la gravedad del episodio, el propio mandatario procuró minimizar lo sucedido. Desde Madrid llegaba un despacho que afirmaba que "el jefe del gobierno, general Primo de Rivera, resta importancia al atentado" y que planeaba retirarse unos días al campo para continuar trabajando en proyectos vinculados con la educación física nacional y la futura Academia General Militar.
El desafío de cruzar el Canal de la Mancha a nado
Las hazañas deportivas también ocupaban un espacio destacado en la información internacional.
Desde Dover se informaba que la nadadora estadounidense Clarabelle Barret había iniciado el cruce del Canal de la Mancha en condiciones muy favorables. Después de cinco horas de esfuerzo, el cable indicaba que ya había recorrido aproximadamente la mitad del trayecto y avanzaba "con grandes perspectivas de éxito", manteniendo un ritmo cercano al récord.
Según la edición del día siguiente, desafortunadamente la nadadora no logró la hazaña. En paralelo, otro nadador, George Bewster, también había comenzado el desafío, reflejando el creciente interés internacional por una de las pruebas de resistencia más exigentes de la época.
México atravesaba un momento crítico por el conflicto religioso
La crisis entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica también ocupaba un amplio espacio en la portada.
Los despachos señalaban que el país permanecía relativamente tranquilo, aunque Guadalajara era la excepción. Allí se habían producido enfrentamientos entre fieles y la policía que dejaron dos muertos, mientras el episcopado buscaba abrir una instancia de negociación con el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles.
La edición informaba además sobre el éxodo de religiosas hacia Estados Unidos. Uno de los cables afirmaba que "todas las monjas que había en Méjico, se han dirigido a Estados Unidos", mientras tropas apostadas en la frontera permanecían preparadas para intervenir ante eventuales disturbios.
Al mismo tiempo, la policía continuaba investigando un supuesto complot contra Calles. Las autoridades hablaban de varios detenidos, entre ellos mujeres acusadas de integrar la conspiración, que según la información publicada habría sido dirigida por una empleada municipal.
La dimensión internacional del conflicto también quedaba reflejada en Roma. Desde la capital italiana llegaban noticias sobre jornadas de oración organizadas en numerosas iglesias por los católicos mexicanos, mientras el papa celebraba una misa especial e incluía una invocación por México.
Un mundo en permanente transformación
La portada del 2 de agosto de 1926 reunía, además, una amplia variedad de noticias que mostraban un escenario internacional en constante cambio.
Desde Marruecos se anunciaban preparativos militares españoles para una ofensiva contra los rebeldes rifeños. En Washington se informaba sobre el desarrollo de nuevas balas incendiarias pensadas para combatir aeronaves. Calcuta era escenario de un intento de conciliación entre representantes hindúes y musulmanes para evitar nuevos enfrentamientos comunitarios.
Las páginas también daban cuenta de la reforma constitucional impulsada en Polonia, de medidas para la reconstrucción financiera de Bélgica y de los proyectos económicos promovidos por el gobierno francés de Raymond Poincaré.
A través de los cables telegráficos publicados por El Litoral, los habitantes de Santa Fe podían seguir con notable rapidez acontecimientos que ocurrían en Europa, América, África y Asia. Hace cien años, mucho antes de internet y de las transmisiones en vivo, aquellas breves comunicaciones permitían reconstruir, día tras día, el pulso de un mundo que cambiaba a gran velocidad.