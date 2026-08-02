Intentos de cruce del Canal de la Mancha a nado

2 de agosto de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

A comienzos de agosto de 1926, los santafesinos seguían con atención las noticias internacionales gracias a los cables telegráficos que El Litoral recibía a través de la agencia Austral y de sus corresponsales.