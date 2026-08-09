El 9 de agosto de 1926, los lectores de El Litoral abrían el diario en Santa Fe y encontraban una portada dominada por las noticias internacionales que llegaban por cable desde Europa, América y Asia.
9 de agosto de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral
Mientras Europa debatía las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, México atravesaba una profunda crisis religiosa y los mejores nadadores del planeta soñaban con conquistar el Canal de la Mancha, los lectores de Santa Fe podían conocer esas noticias el mismo día gracias a la velocidad que ya ofrecían las comunicaciones de la época.
Gracias al servicio telegráfico de la agencia Austral y de corresponsales, los santafesinos podían seguir prácticamente en tiempo real algunos de los acontecimientos más relevantes del planeta, desde las nuevas tentativas para cruzar el Canal de la Mancha hasta las tensiones políticas en Francia, México y China.
La edición de aquel lunes reflejaba un mundo conectado por el telégrafo, donde el deporte, la política internacional y los grandes desafíos de la aviación compartían espacio en la primera plana, ofreciendo una ventana privilegiada hacia la actualidad global de hace exactamente un siglo.
La Mancha: el gran desafío que cautivaba al mundo
El gran tema deportivo e internacional de la jornada era la travesía del Canal de la Mancha, una hazaña que mantenía en vilo a miles de personas y ocupaba varios cables publicados por El Litoral. La expectativa era enorme apenas días después de la histórica conquista de la estadounidense Gertrude Ederle, primera mujer en completar exitosamente el cruce.
El diario informaba que "esta noche intentarán la travesía del Canal de la Mancha, varios nadadores", mientras detallaba los preparativos para nuevos intentos.
Uno de los protagonistas era el coronel Freyberg, cuyo esfuerzo terminó antes de tiempo. El cable enviado desde Dover señalaba: "El coronel Freyberg inició anoche la tentativa de cruzar a nado el Canal de la Mancha (...) pero abandonó la prueba después de nadar nueve millas, debido a que era algo fría el agua".
La cobertura también anunciaba una nueva tentativa de la nadadora estadounidense Carson, además del acompañamiento que realizaría Gertrude Ederle al egipcio Helmy, junto con otros deportistas internacionales que se preparaban para desafiar las aguas del canal.
Aquellas noticias llegaban a Santa Fe apenas horas después de producirse, demostrando la rapidez que ya tenían las comunicaciones internacionales en la década de 1920.
El raid del hidroavión Buenos Aires seguía despertando expectativa
La aviación también ocupaba un lugar destacado entre las noticias internacionales de aquellos días. En plena época de los grandes vuelos de larga distancia, El Litoral seguía con atención las novedades relacionadas con el hidroavión Buenos Aires, cuya travesía era considerada uno de los grandes desafíos aeronáuticos del momento.
El raid simbolizaba el espíritu de innovación que caracterizaba a la década de 1920, cuando los vuelos transoceánicos comenzaban a demostrar que las enormes distancias podían reducirse gracias al avance tecnológico. Para los lectores santafesinos, cada cable representaba una nueva etapa de una aventura seguida prácticamente en simultáneo con el resto del mundo.
El conflicto religioso en México ocupaba la agenda internacional
Otro de los temas que concentraba la atención de la prensa mundial era la crisis que atravesaba México durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles. La portada de El Litoral reunió varios despachos telegráficos sobre el conflicto religioso que enfrentaba al Estado con la Iglesia Católica, reflejando la importancia internacional que había adquirido la situación.
Uno de los cables informaba que "la concurrencia de ayer a los salones y demás lugares de espectáculos públicos, fué algo menor de los días festivos", mientras señalaba que "grupos numerosos de fieles, especialmente mujeres, visitaron las iglesias católicas, donde no se han celebrado las ceremonias rituales por falta de sacerdotes".
El diario agregaba que "las mujeres son las más decididas en hacer efectivo el boicott económico declarado por la Liga de Defensa de la Religión, contra el gobierno del general Calles".
La cobertura también daba cuenta de los violentos enfrentamientos ocurridos en Guadalajara. Según los despachos, las cifras de víctimas variaban de acuerdo con las fuentes: mientras algunas informaciones hablaban de "cuatro muertos", desde ámbitos oficiales se sostenía que el número "alcanza a 28".
El cable añadía que "los católicos y las tropas se acusan mutuamente de haber provocado la lucha", reflejando el clima de extrema tensión que vivía el país.
La primera plana también informaba que había quedado prácticamente cerrado el proceso por el supuesto complot para asesinar a Calles, ya que "los prisioneros que aun quedaban por este complot, han sido puestos en libertad por falta de suficientes pruebas".
Paralelamente, El Litoral publicaba que la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires había realizado una multitudinaria asamblea en respaldo del gobierno mexicano y resuelto enviar al presidente un "cablegrama de felicitación y de adhesión a su obra de gobierno".
Los numerosos cables dedicados a México muestran que, hace cien años, el conflicto religioso conocido posteriormente como la Guerra Cristera era seguido con atención por la prensa internacional y llegaba casi en tiempo real a los lectores santafesinos a través de las páginas de El Litoral.
Boxeo y otros deportes que apasionaban a los lectores
El deporte internacional ocupaba buena parte de la portada.
Uno de los temas centrales era la incertidumbre sobre el esperado combate entre Jack Dempsey y Gene Tunney. El diario anticipaba que "mañana decidirá la Comisión de Box de Nueva York, si se autoriza el match Dempsey-Tunney", mientras informaba que existían dudas sobre la autorización oficial para la pelea por el título mundial de los pesos pesados.
La edición también dedicaba espacio al combate entre Brisset y González disputado en Buenos Aires. Según el cable, el vencedor se impuso gracias a "la potencia de su punch", hasta conseguir el nocaut definitivo en el noveno asalto.
Un mundo atravesado por conflictos, terremotos y tensiones políticas
Más allá del deporte, la agenda internacional estaba cargada de acontecimientos políticos y sociales.
Desde Francia llegaban novedades sobre las negociaciones por las deudas de guerra. La portada destacaba que "el gabinete francés no consideró los acuerdos sobre las deudas de guerra", postergando su tratamiento parlamentario.
Los cables hablaban de una menor concurrencia a espectáculos públicos, enfrentamientos en Guadalajara con decenas de muertos según distintas fuentes y el envío de un cable de adhesión desde la Federación de Sociedades Gallegas de Buenos Aires al gobierno mexicano.
También había espacio para un fuerte temblor registrado en Valdivia, Chile; la derrota de las tropas de Wu-Pei-Fu en China; un intento de atentado contra el dictador griego Theodoros Pangalos; el desmentido británico sobre el supuesto hallazgo de los restos de Herbert Kitchener y la firma del tratado de amistad ítalo-español.
Un diario santafesino conectado con el mundo
La portada del 9 de agosto de 1926 refleja cómo El Litoral acercaba diariamente a los santafesinos la actualidad internacional mediante una extensa red de cables telegráficos.
Cien años después, esa primera plana continúa siendo un valioso testimonio de cómo se informaba el mundo desde las páginas del diario.