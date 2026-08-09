Se logra el cruce del Canal de la Mancha a nado

9 de agosto de 1926: así era el mundo hace cien años, visto a través de El Litoral

Mientras Europa debatía las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, México atravesaba una profunda crisis religiosa y los mejores nadadores del planeta soñaban con conquistar el Canal de la Mancha, los lectores de Santa Fe podían conocer esas noticias el mismo día gracias a la velocidad que ya ofrecían las comunicaciones de la época.