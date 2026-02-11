Nueva alianza en Venezuela

Delcy Rodríguez recibió al secretario de Energía de EE.UU. y acelera la apertura petrolera

Chris Wright se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez para impulsar un acuerdo energético y la reforma petrolera que abre el sector a inversión privada. Es la visita de mayor nivel de Washington desde el 3 de enero.