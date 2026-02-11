Delcy Rodríguez recibió al secretario de Energía de EE.UU. y acelera la apertura petrolera

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió este miércoles en el Palacio de Miraflores con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, en un gesto de alto voltaje político y económico para la nueva etapa bilateral.
Chris Wright se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez para impulsar un acuerdo energético y la reforma petrolera que abre el sector a inversión privada. Es la visita de mayor nivel de Washington desde el 3 de enero.
La visita fue presentada por Washington como la de mayor nivel desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, y llega con una agenda explícita: destrabar inversión y empujar un salto en la producción petrolera venezolana.
Tras el encuentro, Wright dijo que Donald Trump está comprometido con “transformar por completo” la relación con Venezuela, rota en 2019, y que busca un “aumento dramático” de la producción de crudo en el país caribeño.
Rodríguez, que además conduce el área petrolera, habló de una “asociación productiva a largo tiempo” y sostuvo que la reunión dejó “puntos focales importantes” para una agenda energética con beneficios para ambas partes.
La reunión ocurrió dos semanas después de que el Parlamento aprobara una reforma que rompe el monopolio estatal y habilita más autonomía para privados en exploración, producción y comercialización, con mecanismos de arbitraje para disputas contractuales.
En paralelo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió una licencia general para facilitar operaciones de petróleo y gas, incluyendo transacciones para sostener actividades y habilitar el uso de bienes y tecnología estadounidenses, en un esquema que apunta a reactivar infraestructura.
En el armado político del encuentro participaron, entre otros, el titular de PDVSA Héctor Obregón Pérez, el representante ante EE.UU. Félix Plasencia y la encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu, según los reportes sobre la reunión.
El interés estratégico se entiende por una cifra que no cambia el mapa, pero lo explica: Venezuela concentra las mayores reservas probadas de crudo del mundo, en torno a 303.000 millones de barriles, aunque su producción viene muy por debajo de sus picos históricos.
El propio viaje incluye recorridas por instalaciones y yacimientos para evaluar el estado del sistema energético y medir, en territorio, qué tan viable es una recuperación acelerada en un sector afectado por años de desinversión y deterioro operativo.