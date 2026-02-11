Tensión política en Caracas

¿Cuándo habrá elecciones en Venezuela? La respuesta del Gobierno

El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez advirtió que no habrá comicios en el corto plazo, aunque aceptó la posibilidad de entablar conversaciones con la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.