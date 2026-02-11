¿Cuándo habrá elecciones en Venezuela? La respuesta del Gobierno
El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez advirtió que no habrá comicios en el corto plazo, aunque aceptó la posibilidad de entablar conversaciones con la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez advirtió que no habrá comicios en el corto plazo. Crédito: Reuters.
El tablero político en Venezuela atraviesa horas determinantes. Tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero y la asunción de un interinato liderado por Delcy Rodríguez, las expectativas sobre una pronta redemocratización del país han chocado con la realidad del control territorial.
El Ejecutivo venezolano advirtió formalmente que no habrá elecciones inmediatas, argumentando la necesidad de estabilizar las instituciones y avanzar en un proceso de pacificación nacional tras casi tres décadas de chavismo.
Sin embargo, en un giro inesperado que busca descomprimir la presión internacional, el oficialismo abrió por primera vez una rendija hacia la negociación directa con María Corina Machado.
La líder de Vente Venezuela, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, se mantiene como la figura central de la oposición y cuenta con el respaldo explícito de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
El rol de María Corina Machado. Crédito: Reuters.
Liberación de presos políticos
El anuncio de una posible mesa de diálogo coincide con un clima de alta sensibilidad social debido a la discusión de la Ley de Amnistía General. Esta legislación busca abarcar los hechos ocurridos durante los 27 años del proceso bolivariano, un punto que genera fuertes fricciones tanto en el seno del chavismo residual como en los sectores más duros de la oposición.
Como gesto previo a cualquier acercamiento, en las últimas 72 horas se concretó la liberación de figuras clave cercanas a Machado, como el exparlamentario Juan Pablo Guanipa.
Aunque algunos de estos dirigentes permanecen bajo regímenes de arresto domiciliario o con restricciones de movilidad, la medida es vista por los analistas internacionales como una "moneda de cambio" para iniciar las conversaciones que el Palacio de Miraflores ahora parece estar dispuesto a aceptar.
El factor Trump. Crédito: Reuters.
El factor Trump
La cautela del gobierno de Delcy Rodríguez respecto a los plazos electorales no es casual. El Comando Sur de los Estados Unidos mantiene una presencia activa en la región y el presidente Donald Trump ha sido enfático: el flujo de petróleo venezolano solo se normalizará bajo un esquema que Washington considere "legal y adecuado".
Por su parte, Machado ha insistido desde Washington que la transición es "imparable" y que su objetivo final es la presidencia, aunque ha moderado su discurso sobre la inmediatez de las urnas para priorizar la seguridad de los ciudadanos y la liberación de los más de 700 presos políticos que aún permanecen en las cárceles venezolanas.
El mundo observa con atención si este acercamiento será el inicio de un cronograma electoral serio para finales de 2026 o si se trata de una nueva táctica dilatoria en medio de una economía que intenta, desesperadamente, reconectarse con el sistema financiero global.