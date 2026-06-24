Tensión en el Congreso

España: Feijóo exigió elecciones anticipadas ante un Pedro Sánchez que defiende su continuidad

El líder del Partido Popular arrinconó al presidente del Gobierno tras la condena firme al exministro Ábalos y los casos que salpican al PSOE. Por su parte, el líder socialista denunció una campaña de desinformación de la extrema derecha y ratificó que no piensa renunciar.