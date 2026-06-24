El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció el martes ante el Congreso de los Diputados con el objetivo de dar explicaciones ante las diversas causas judiciales que afectan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
España: Feijóo exigió elecciones anticipadas ante un Pedro Sánchez que defiende su continuidad
El líder del Partido Popular arrinconó al presidente del Gobierno tras la condena firme al exministro Ábalos y los casos que salpican al PSOE. Por su parte, el líder socialista denunció una campaña de desinformación de la extrema derecha y ratificó que no piensa renunciar.
Durante su discurso, el líder socialista intentó persuadir a sus socios de investidura sobre la viabilidad de sostener la legislatura hasta el año 2027, a pesar del impacto político generado por múltiples investigaciones en curso.
La rendición de cuentas pública se produjo un mes después de que estallara el denominado "caso Zapatero" y apenas 48 horas posteriores a que se conociera la condena firme contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Sánchez buscó despegarse de manera tajante de las actividades ilícitas de su exsecretario de organización al afirmar ante el plenario que “jamás conoció ni hubiera tolerado” ninguna de sus conductas.
Asimismo, defendió la reacción de su espacio político al sostener que se actuó "desde el primer minuto" y enfatizó que el PSOE no incurrió en esquemas de financiación irregular, sino que, en caso de comprobarse irregularidades, fueron particulares quienes se aprovecharon de los recursos de la estructura partidaria.
Defensa de Zapatero
En relación con la investigación penal orientada hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta vinculación con las ayudas otorgadas a la aerolínea Plus Ultra, el actual jefe del Ejecutivo respaldó la presunción de inocencia del exmandatario.
Sánchez desestimó cualquier sospecha de irregularidades al negar de forma "clara, rotunda y contundente" la existencia de un trato de favor en la concesión del préstamo a la compañía aérea, instando a los partidos de la oposición a evitar especulaciones.
Por otra parte, el líder del PSOE enmarcó las investigaciones judiciales que involucran a miembros de su entorno familiar dentro de una estrategia coordinada de desgaste político impulsada por sectores de la extrema derecha.
Según describió, estas acciones operan bajo un patrón sistemático basado en la difusión de informaciones falsas y la presentación de denuncias fundamentadas en recortes de prensa, con el fin de dilatar los procesos en los tribunales durante años.
Ante este escenario, Sánchez ratificó su voluntad de continuidad al manifestar: “La pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es cómo no vamos a continuar”.
Convocatoria a elecciones
La réplica de la oposición estuvo liderada por el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien descalificó la intervención del mandatario catalogándola como un "mitin" y le reclamó formalmente el llamado a comicios generales de manera anticipada.
El jefe de la oposición endureció su discurso al recordar que el fallo contra el exministro Ábalos constituye “la mayor condena a un ministro por robar desde el Gobierno”, argumentando que Sánchez encabeza una administración carente de legitimidad ética y respaldada por una sentencia unánime del Tribunal Supremo.
Feijóo también dirigió duras críticas hacia los bloques parlamentarios que componen la mayoría de investidura, reprochándoles el sostenimiento del Ejecutivo y su negativa a viabilizar una moción de censura.
En una línea similar se pronunció el referente de Vox, Santiago Abascal, quien acusó a las autoridades gubernamentales de intentar condicionar futuros procesos electorales mediante sus lineamientos en materia migratoria.
Demandas de los aliados parlamentarios
Los socios parlamentarios del bloque de Gobierno optaron por tomar distancia de la estrategia de confrontación bipartidista.
Desde el espacio Sumar, la portavoz Verónica Barbero demandó al Ejecutivo una mayor determinación en el despliegue de políticas de transparencia y medidas anticorrupción, urgiendo al socialismo a pasar de los compromisos discursivos a los hechos concretos a través de la profundización de la agenda social.
A su vez, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, se mostró sumamente crítico con la actitud adoptada por el presidente de recurrir de forma sistemática a los antecedentes de corrupción del PP para relativizar la situación propia.
El legislador republicano exhortó a asumir las responsabilidades políticas pertinentes tras recordar que el exministro Ábalos se desempeñaba como el número dos de la estructura del PSOE y ejercía funciones como uno de los principales integrantes del gabinete ministerial de Sánchez.