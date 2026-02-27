Narcotráfico

Estados Unidos ofreció dos recompensas de cinco millones de dólares por René y Alfonso Arzate García

Según el Departamento de Estado de EEUU, los “violentos” hermanos son integrantes del cartel mexicano de Sinaloa y desde hace 15 años controlan el narcotráfico, incluido el tráfico de fentanilo, en la fronteriza ciudad de Tijuana.