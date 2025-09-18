Conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos volvió a vetar un fallo de la ONU por alto el fuego en Gaza

De acuerdo a lo explicado por la funcionaria Morgan Ortagus, representante estadounidense ante el Consejo de Seguridad del organismo internacional, se adoptó tal decisión porque el documento presentado "no condena a Hamás ni valida el derecho de Israel a defenderse". Meses atrás Washington había actuado de la misma manera.