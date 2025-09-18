Estados Unidos volvió a vetar un fallo de la ONU por alto el fuego en Gaza
De acuerdo a lo explicado por la funcionaria Morgan Ortagus, representante estadounidense ante el Consejo de Seguridad del organismo internacional, se adoptó tal decisión porque el documento presentado "no condena a Hamás ni valida el derecho de Israel a defenderse". Meses atrás Washington había actuado de la misma manera.
Desplazamiento forzado de palestinos del norte de Gaza al sur, debido a la última ofensiva militar israelí.
Estados Unidos volvió a frenar este jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, y la entrada inmediata de ayuda humanitaria en la Franja.
El documento, presentado por los diez miembros no permanentes del Consejo (Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia), recibió el apoyo de todos los miembros permanentes (Rusia, China, Francia y Reino Unido) a excepción de Estados Unidos, lo que impidió su aprobación.
"Nuestra oposición a esta resolución no será ninguna sorpresa. No condena a Hamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse, y legitima erróneamente las falsas narrativas que le benefician y que lamentablemente han encontrado eco en este consejo", apuntó la representante estadounidense, Morgan Ortagus, antes de la votación.
Tanques israelíes avanzan sobre Gaza.
Ortagus insistió ante el Consejo, que celebró su sesión número 10.000, que Hamás es responsable de "empezar y continuar esta guerra", que podría acabar hoy mismo si el grupo "libera a los rehenes y renuncia a las armas".
Resolución similar
Esta no es la primera vez que el país norteamericano veta una resolución de la ONU que pide un cese de hostilidades en la Franja, algo que se ha repetido en otras cinco ocasiones desde que comenzó la guerra en Gaza, algunas de ellas bajo el gobierno del demócrata Joe Biden. En junio pasado, Estados Unidos vetó una resolución que pedía exactamente lo mismo que la propuesta rechazada en la víspera.
En concreto, los países exigían en esta resolución rechazada hoy un alto el fuego "inmediato, incondicional y permanente en Gaza" que debe ser respetado por ambas partes del conflicto, así como la liberación "inmediata, digna e internacional de todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos".
Joe Biden, expresidente de Estados Unidos. Reuters.
Del mismo modo, solicitaban que el Gobierno de Israel levante "de inmediato y sin condiciones" todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, especialmente la procedente de Naciones Unidas y grupos humanitarios relacionados, garantizando su distribución sin riesgo a la población que la necesite.
Según las autoridades locales, la cifra total de muertos desde que inició el conflicto ya ha sobrepasado los 65.000. Este panorama empeorará la situación de los palestinos en Gaza, que se enfrentan a una aguda hambruna ante el bloqueo de la ayuda humanitaria impuesto por Israel el pasado marzo.
¿Qué fuerzas le quedan a Hamás?
Israel calcula que actualmente hay hasta 3.000 miembros de la organización terrorista islamista listos para combatir en la ciudad. Su ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.
En una entrevista con DW a principios de septiembre de 2025, la experta militar Marina Miron, del King's College de Londres, explicó que era difícil evaluar con precisión su poderío. Sin embargo, Hamás sigue controlando relativamente la ciudad y la lucha probablemente será dura y sangrienta.
"Será una operación extremadamente difícil", afirmó Miron. "Porque Hamás no tiene nada que perder". La infraestructura urbana que queda -en particular, los edificios altos y las calles estrechas- podría beneficiar tácticamente al grupo.
La organización de presión judío-estadounidense J-Street se refirió en un documento del 2 de septiembre de 2025 a un debilitamiento considerable de Hamás. Antes del inicio de la guerra, el ala militar de la organización contaba con unos 30.000 combatientes, organizados en cinco brigadas y veinticuatro batallones.
Según datos de las Fuerzas de Defensa de Israel, hasta 23.000 de estos combatientes han muerto y unos veinte batallones han sido desmantelados, por lo que Hamás ha pasado de ser una organización paramilitar a una fuerza guerrillera descentralizada.
A pesar de las elevadas pérdidas, existen informes que indican que han reclutado hasta 30.000 nuevos combatientes, aunque en su mayoría sin formación militar.
Expulsan a líder estudiantil
Una jueza de Estados Unidos ordenó deportar al líder de varias protestas estudiantiles propalestinas Mahmoud Khalil a Argelia o Siria, tras no revelar información en su solicitud de tarjeta de residencia, según documentos judiciales presentados el miércoles.
"Por la presente se ordena además que el demandado sea removido de Estados Unidos a Argelia, o alternativamente a Siria", escribió la jueza Jamee Comans en el texto. La orden fechada el 12 de septiembre señala la falta de información completa en la solicitud migratoria de Khalil.
Este "no fue un descuido por parte de un solicitante desinformado o sin educación, este tribunal encuentra que el demandado tergiversó intencionadamente hechos materiales", asegura.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
