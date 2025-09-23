Estados Unidos secuestró 300 servidores y 100.000 tarjetas SIM en inmediaciones de la ONU

El Servicio Secreto de Estados Unidos comunicó este martes por la mañana que llevó a cabo un secuestro masivo de artefactos electrónicos de peligro para el desarrollo de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas.
El anuncio se realizó este martes por la mañana en el marco de la 80° Asamblea General de la Naciones Unidas en Nueva York.
El ente estadounidense detalló que desmanteló una red de más de 300 servidores SIM y 100.000 tarjetas SIM en el área de Nueva York que eran capaces de paralizar los sistemas de telecomunicaciones y llevar a cabo ataques telefónicos anónimos.
Se aclara que logró desbaratarse esta eventual amenaza antes de que los líderes mundiales llegaran a la Asamblea General de la ONU que comienza este martes, en un particular marco político por varios frentes de discusión sensibles.
Las autoridades afirman que los servidores eran tan potentes que podrían haber inutilizado torres de telefonía celular y lanzado ataques distribuidos de denegación de servicio (DDS) con la capacidad de bloquear comunicaciones de emergencia, como las de emergencias médicas y de la policía.
El equipo fue hallado a menos de 56 kilómetros de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, antes de la Asamblea General de la ONU. Los investigadores también hallaron 80 gramos de cocaína, armas de fuego ilegales, además de computadoras y teléfonos.
Se trata de la mayor incautación de este tipo realizada por el Servicio Secreto de Estados Unidos.
"Esta red tenía el potencial de desactivar torres de telefonía celular y esencialmente apagar la red celular en la ciudad de Nueva York", dijo el agente especial a cargo del Servicio Secreto de Estados Unidos, Matt McCool, en un video publicado por la agencia.
Un funcionario informado sobre la investigación dijo a los periodistas que esta semana, la sofisticada red "podría enviar mensajes de texto a todo el país en 12 minutos", y agregó después: "Esto estuvo bien organizado y bien financiado".
"No podemos compartir qué funcionarios fueron objeto de persecución por cuestiones de privacidad, pero a medida que avance la investigación forense, esperamos encontrar más funcionarios en esa situación una vez que tengamos acceso a esa información", afirmó McCool.
Los primeros análisis muestran que la red se utilizaba para la comunicación entre gobiernos extranjeros y personas conocidas por las fuerzas del orden estadounidenses, incluyendo miembros de conocidas bandas del crimen organizado, cárteles de la droga y redes de tráfico de personas, según varios funcionarios informados sobre la investigación. El Servicio Secreto de EE. UU. afirma estar revisando las más de 100.000 tarjetas SIM en un exhaustivo análisis forense continuo.
