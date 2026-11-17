Tensión en Medio Oriente

Estados Unidos bombardeó una base de misiles iraní en el estrecho de Ormuz

Cazas norteamericanos atacaron instalaciones de la Guardia Revolucionaria en la isla de Qeshm en respuesta a una ofensiva previa contra un radar en Baréin. Autoridades locales aseguraron que no hubo daños en áreas residenciales ni infraestructuras.