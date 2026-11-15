Rebeldes hutíes avanzan hacia el estrecho de Bab al Mandeb y alertan al comercio global

Personas detenidas por las autoridades hutíes en relación con el conflicto en curso en Yemen permanecen sentadas mientras esperan su liberación en Saná, Yemen, 15 de noviembre de 2026. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las autoridades hutíes liberaron a 600 detenidos vinculados al conflicto. REUTERS/Khaled Abdullah