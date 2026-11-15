Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron este domingo que avanzaron sobre varias zonas estratégicas próximas al estrecho de Bab al Mandeb, después de que las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita abandonaran posiciones en la costa occidental del país.
Rebeldes hutíes avanzan hacia el estrecho de Bab al Mandeb y alertan al comercio global
Afirmaron que expulsaron a las fuerzas gubernamentales de varias posiciones próximas a una de las principales rutas marítimas entre Asia y Europa.
Una fuente militar hutí aseguró que la ofensiva comprendió más de 60 kilómetros de terreno montañoso, desde las elevaciones occidentales hasta la zona de Al Maqatirah, en la provincia meridional de Lahj.
La justificación de las fuerzas gubernamentales
Según la versión difundida por la cadena Al Masirah, controlada por el movimiento, los combates obligaron a las fuerzas gubernamentales a retirarse del aeródromo de Dhubab, las afueras de Kahboub y otras posiciones cercanas al estrecho.
Las Fuerzas Armadas del Sur de Yemen confirmaron la retirada de Dhubab y de la zona de Bab al Mandeb, aunque la describieron como un redespliegue destinado a reforzar las defensas de Adén y otras gobernaciones del sur.
También indicaron que la maniobra busca concentrar recursos en las operaciones destinadas a romper el asedio hutí sobre la ciudad de Taiz.
El avance permitiría a los insurgentes ampliar su presencia sobre una franja de territorio que rodea el estrecho desde el este, aunque el dominio de las zonas costeras no supone necesariamente el control del tránsito marítimo en esta zona de Medio Oriente.
Riesgos en un punto clave del comercio global
Bab al Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico y constituye un paso fundamental para el comercio entre Asia y Europa a través del canal de Suez.
La nueva situación podría aumentar la capacidad hutí para amenazar a los buques comerciales que atraviesan la región, en momentos en que los incidentes registrados en el estrecho de Ormuz también presionan sobre las rutas energéticas de Medio Oriente.
Los hutíes, respaldados por Irán, controlan Saná, la capital yemenita, y amplias zonas del norte y el oeste del país. Durante septiembre habían avanzado hacia el sur y acercado sus posiciones a Bab al Mandeb.
La escalada se produce tras la ruptura de la tregua impulsada por las Naciones Unidas y en el contexto de una confrontación regional que involucra a Irán, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita.