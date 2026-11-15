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Tensión en Yemen

Rebeldes hutíes avanzan hacia el estrecho de Bab al Mandeb y alertan al comercio global

Afirmaron que expulsaron a las fuerzas gubernamentales de varias posiciones próximas a una de las principales rutas marítimas entre Asia y Europa.

Las fuerzas gubernamentales se repliegan y los hutíes ganan terreno estratégico. Fotos: REUTERS.Las fuerzas gubernamentales se repliegan y los hutíes ganan terreno estratégico. Fotos: REUTERS.
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Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron este domingo que avanzaron sobre varias zonas estratégicas próximas al estrecho de Bab al Mandeb, después de que las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita abandonaran posiciones en la costa occidental del país.

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Una fuente militar hutí aseguró que la ofensiva comprendió más de 60 kilómetros de terreno montañoso, desde las elevaciones occidentales hasta la zona de Al Maqatirah, en la provincia meridional de Lahj.

La justificación de las fuerzas gubernamentales

Según la versión difundida por la cadena Al Masirah, controlada por el movimiento, los combates obligaron a las fuerzas gubernamentales a retirarse del aeródromo de Dhubab, las afueras de Kahboub y otras posiciones cercanas al estrecho.

People detained by Houthi authorities in connection with the Yemen's ongoing conflict sit as they wait for their release in Sanaa, Yemen November 15, 2026. According to the International Committee of the Red Cross (ICRC), Houthi authorities released 600 conflict-related detainees. REUTERS/Khaled AbdullahPersonas detenidas por las autoridades hutíes en relación con el conflicto en curso en Yemen permanecen sentadas mientras esperan su liberación en Saná, Yemen, 15 de noviembre de 2026. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las autoridades hutíes liberaron a 600 detenidos vinculados al conflicto. REUTERS/Khaled Abdullah

Las Fuerzas Armadas del Sur de Yemen confirmaron la retirada de Dhubab y de la zona de Bab al Mandeb, aunque la describieron como un redespliegue destinado a reforzar las defensas de Adén y otras gobernaciones del sur.

También indicaron que la maniobra busca concentrar recursos en las operaciones destinadas a romper el asedio hutí sobre la ciudad de Taiz.

El avance permitiría a los insurgentes ampliar su presencia sobre una franja de territorio que rodea el estrecho desde el este, aunque el dominio de las zonas costeras no supone necesariamente el control del tránsito marítimo en esta zona de Medio Oriente.

Riesgos en un punto clave del comercio global

Bab al Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico y constituye un paso fundamental para el comercio entre Asia y Europa a través del canal de Suez.

FILE PHOTO: A view of a village on the coast of Bab el-Mandeb, Yemen April 2, 2026. REUTERS/File PhotoFOTO DE ARCHIVO: Vista de una aldea en la costa de Bab el-Mandeb, Yemen, 2 de abril de 2026. REUTERS/Foto de archivo

La nueva situación podría aumentar la capacidad hutí para amenazar a los buques comerciales que atraviesan la región, en momentos en que los incidentes registrados en el estrecho de Ormuz también presionan sobre las rutas energéticas de Medio Oriente.

Los hutíes, respaldados por Irán, controlan Saná, la capital yemenita, y amplias zonas del norte y el oeste del país. Durante septiembre habían avanzado hacia el sur y acercado sus posiciones a Bab al Mandeb.

La escalada se produce tras la ruptura de la tregua impulsada por las Naciones Unidas y en el contexto de una confrontación regional que involucra a Irán, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita.

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