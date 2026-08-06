Movimiento rebelde

Hutíes aseguran que atacaron con un misil un buque petrolero saudí en el golfo de Adén

El movimiento rebelde de Yemen afirmó haber lanzado un misil contra un petrolero saudí que navegaba por el golfo de Adén. Según su versión, el ataque provocó un incendio a bordo, mientras que Arabia Saudita confirmó el incidente e informó que toda la tripulación se encuentra a salvo.