Los rebeldes hutíes de Yemen aseguraron este miércoles haber atacado con un misil un buque petrolero saudí que navegaba por el golfo de Adén, en un nuevo episodio de la escalada de tensión en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de hidrocarburos.
Hutíes aseguran que atacaron con un misil un buque petrolero saudí en el golfo de Adén
El movimiento rebelde de Yemen afirmó haber lanzado un misil contra un petrolero saudí que navegaba por el golfo de Adén. Según su versión, el ataque provocó un incendio a bordo, mientras que Arabia Saudita confirmó el incidente e informó que toda la tripulación se encuentra a salvo.
El grupo, respaldado por Irán, sostuvo que la embarcación fue alcanzada como parte de su campaña de bloqueo contra buques vinculados a Arabia Saudita.
Los hutíes reivindicaron el ataque y Arabia Saudita confirmó el incidente
La acción fue anunciada por el portavoz militar hutí, Yahya Saree, quien indicó que el objetivo fue un petrolero saudí que, según el grupo, incumplía el bloqueo marítimo impuesto por los insurgentes.
De acuerdo con el comunicado difundido por los hutíes, el ataque se realizó mediante misiles y otros sistemas de ataque, lo que habría provocado un incendio en la embarcación.
Además, afirmaron que continuarán con este tipo de operaciones en el marco de la estrategia que denominan "bloqueo por bloqueo", orientada a impedir el tránsito de buques relacionados con Arabia Saudita.
Horas después del anuncio, Arabia Saudita confirmó que uno de sus petroleros fue alcanzado durante la navegación.
Las autoridades saudíes informaron que el incendio se produjo en la proa del buque, aunque señalaron que todos los tripulantes fueron puestos a resguardo y que se adoptaron medidas para asegurar la embarcación y minimizar cualquier impacto ambiental.
El gobierno saudí calificó el ataque como una violación de las normas internacionales que protegen la navegación comercial y la seguridad de las tripulaciones, aunque evitó mencionar directamente a los hutíes en su comunicado oficial.
Crece la preocupación por la seguridad de una ruta clave para el comercio mundial
El golfo de Adén y el mar Rojo constituyen uno de los principales corredores marítimos del mundo.
Por esas aguas circula una parte significativa del petróleo y de otras mercancías que se transportan entre Asia, Europa y Oriente Medio, por lo que cualquier incidente genera preocupación entre gobiernos y operadores del comercio internacional.
Este ataque se produjo pocos días después de que los hutíes anunciaran un bloqueo marítimo contra embarcaciones vinculadas con Arabia Saudita, en respuesta a las acciones militares que atribuyen al reino saudí. Según el grupo, varios buques ya habrían modificado sus rutas o suspendido escalas para evitar la zona de conflicto.
La nueva ofensiva representa un incremento de la tensión en Oriente Medio, donde el conflicto involucra a múltiples actores regionales e internacionales.
Analistas advierten que la continuidad de los ataques contra embarcaciones comerciales podría afectar la seguridad de la navegación y generar nuevas alteraciones en el transporte marítimo y en el mercado energético.
En las últimas semanas, los hutíes endurecieron su discurso y advirtieron que mantendrán las operaciones contra objetivos que consideren vinculados con Arabia Saudita.
Desde Riad, en tanto, insistieron en que estos ataques representan una amenaza para la estabilidad regional y para la libre circulación del comercio internacional, mientras continúan las tareas para garantizar la seguridad de los buques que atraviesan la zona.