El sistema aéreo de Estados Unidos comenzó a recuperar su funcionamiento habitual después de un fin de semana marcado por cancelaciones masivas, demoras y miles de pasajeros afectados.
Vuelos en Estados Unidos: cuándo se normalizarán las operaciones tras un fin de semana de cancelaciones
Una falla técnica en el sistema de comunicaciones del control aéreo provocó la suspensión de vuelos en todo el país y dejó a más de un millón de pasajeros varados. Aunque las operaciones comenzaron a recuperarse, todavía persisten demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reorganizan sus aviones y tripulaciones.
Las autoridades y las compañías aéreas estimaron que las operaciones podrían alcanzar nuevamente su capacidad máxima durante este lunes, aunque todavía se registraban inconvenientes en distintos aeropuertos.
El problema se originó en una falla técnica de la red de comunicaciones utilizada por el control del tráfico aéreo, que obligó a suspender temporalmente los vuelos en todo el territorio estadounidense.
La interrupción comenzó el viernes y provocó una de las mayores alteraciones del transporte aéreo del país en las últimas décadas. Según los reportes difundidos por las autoridades y las plataformas de seguimiento de vuelos, más de un millón de personas quedaron varadas en los aeropuertos mientras se intentaba restablecer el funcionamiento del sistema.
Cuántos vuelos fueron afectados y cuándo volverá la normalidad
El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, señaló el domingo que esperaba que el sistema pudiera operar a plena capacidad hacia el final de esa jornada y durante el día siguiente.
En la misma línea, American Airlines informó que tenía previsto desarrollar un cronograma de operaciones prácticamente normal a partir del lunes, luego de varios días de complicaciones en sus servicios.
Sin embargo, la recuperación no fue inmediata. Durante las primeras horas de este lunes todavía se registraban más de 250 vuelos cancelados y alrededor de 650 demorados en todo el país, según datos de FlightAware citados por medios estadounidenses.
Las cifras representaban una reducción considerable frente al sábado, cuando se cancelaron más de 6.600 vuelos, y al domingo, cuando más de 10.000 servicios resultaron afectados entre cancelaciones y retrasos.
El impacto también se extendió a las conexiones y a la disponibilidad de aeronaves. Muchas compañías debieron reorganizar sus aviones y tripulaciones, que habían quedado fuera de posición como consecuencia de las interrupciones. Esta situación generó un efecto dominó que continuó incluso después de levantada la suspensión general.
Para quienes tengan previsto viajar, la recomendación de las autoridades y las aerolíneas es consultar el estado del vuelo directamente con la compañía antes de dirigirse al aeropuerto.
Qué provocó la falla que paralizó los vuelos en Estados Unidos
La interrupción tuvo su origen en una serie de inconvenientes durante trabajos de actualización de la infraestructura de telecomunicaciones utilizada por la Administración Federal de Aviación (FAA).
Según la explicación oficial, una tarea de actualización de un enrutador en una estación de radio ubicada en El Dorado, Arkansas, terminó generando una sobrecarga en la red de comunicaciones. El problema se sumó a dificultades detectadas en una instalación de radar de Amarillo, Texas, donde semanas antes se habían realizado trabajos similares.
Las modificaciones formaban parte de un proceso de modernización destinado a reemplazar antiguos cables de cobre por tecnología de fibra óptica. Sin embargo, las conexiones generaron un volumen anormal de comunicaciones que terminó afectando otros sectores del sistema de control aéreo.
La situación obligó a la FAA a ordenar una suspensión nacional de los despegues para garantizar la seguridad de las operaciones. La medida se extendió durante varias horas y fue levantada una vez que las autoridades pudieron restablecer las condiciones necesarias para reanudar los vuelos.
El episodio volvió a poner en discusión el estado de la infraestructura tecnológica que sostiene el sistema aéreo estadounidense y la necesidad de avanzar con su modernización sin comprometer la continuidad de un servicio del que dependen millones de pasajeros.
Con la recuperación en marcha, el desafío inmediato para las compañías será completar la reubicación de aviones y tripulaciones y normalizar los itinerarios, especialmente de cara al período de mayor movimiento turístico por el Día de Acción de Gracias.