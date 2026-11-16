Caos en los aeropuertos

Vuelos en Estados Unidos: cuándo se normalizarán las operaciones tras un fin de semana de cancelaciones

Una falla técnica en el sistema de comunicaciones del control aéreo provocó la suspensión de vuelos en todo el país y dejó a más de un millón de pasajeros varados. Aunque las operaciones comenzaron a recuperarse, todavía persisten demoras y cancelaciones mientras las aerolíneas reorganizan sus aviones y tripulaciones.