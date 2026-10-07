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Toque de queda y ley seca para las tropas de EE.UU. en Japón tras la detención de un marine

La medida regirá durante un mes e incluye restricciones para los efectivos desplegados en Okinawa, además de capacitaciones obligatorias sobre conducta.

El mando militar norteamericano restringió por 30 días las salidas.El mando militar norteamericano restringió por 30 días las salidas.
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La cúpula militar de Estados Unidos estableció este miércoles nuevas restricciones para sus tropas desplegadas en Okinawa, al sur de Japón. Durante un mes regirá un estricto toque de queda y estará prohibido consumir bebidas alcohólicas entre los efectivos destinados en la isla.

La decisión fue adoptada luego de la detención de David Jacob Ballard, un efectivo de 20 años señalado como presunto responsable de la muerte de Anna Yagi, de 39, quien fue encontrada sin vida dentro de un establecimiento hotelero de Naha.

El anuncio estuvo a cargo del general Benjamin T. Watson, jefe de la III Fuerza Expedicionaria de Marines, quien también dispuso capacitaciones obligatorias sobre conducta para todos los soldados de la región.

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Entrenamientos suspendidos

Como parte de las medidas internas, los ejercicios operativos del contingente estadounidense quedaron suspendidos durante 48 horas. Ese período será destinado a las capacitaciones previstas para el personal militar.

Watson expresó además su preocupación por las consecuencias del episodio en la relación entre las tropas estadounidenses y la población local.

Reclamo del gobierno de Okinawa

El general reconoció que el episodio afectó la confianza entre los militares y la comunidad, un vínculo que consideró fundamental para la seguridad y la alianza en la región.

Okinawa Governor Genta Koja speaks to reporters after his meeting with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at the prime minister’s office in Tokyo, Japan, 07 October 2026. Okinawa Governor Koja met Prime Minister Takaichi following the alleged murder of a local woman by a US Marine stationed at the Marine Corps Air Station Futenma, Okinawa Prefecture, southern Japan. FRANCK ROBICHON/Pool via REUTERSEl gobernador Koja se reunió con la primera ministra Takaichi tras el presunto asesinato de una mujer local a manos de un marine estadounidense.

Por su parte, el gobernador de la isla, Genta Koja, manifestó la indignación de la sociedad japonesa ante el ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, y reclamó una intervención urgente del gobierno central para garantizar la disciplina de las tropas y reducir las alteraciones en la vida cotidiana.

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