La tasa de inflación interanual de Estados Unidos ascendió al 4,2% durante mayo, consolidando el nivel más alto para este indicador desde abril de 2023. El incremento se encuentra en consonancia con las proyecciones previas del mercado financiero y refleja la incidencia de las tensiones geopolíticas en los costos globales de la energía.
Estados Unidos registró en mayo la inflación interanual más alta desde 2023
La aceleración de los precios estuvo impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía, mientras los analistas evalúan si la Reserva Federal mantendrá estables las tasas de interés en su próxima reunión.
El avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra un recorrido ascendente desde el inicio de las hostilidades militares en Medio Oriente a finales de febrero, cuando la inflación interanual residencial se ubicaba en el 2,4%. Posteriormente, el indicador trepó al 3,3% en marzo y al 3,8% en abril, hasta superar la barrera del 4% en el último registro oficial.
Comportamiento mensual y rubros
Pese al incremento en la comparación en doce meses, la medición mensual arrojó una suba del 0,5% en mayo, lo que representó una desaceleración de una décima respecto al 0,6% constatado en abril. De acuerdo con informes técnicos de la consultora Balanz, las variaciones del último mes estuvieron explicadas casi en su totalidad por los rubros de energía y servicios.
El segmento energético anotó un alza del 3,9% mensual, una cifra similar al 3,8% del período previo. En contrapartida, los servicios se desaceleraron al 0,30% mensual frente al 0,50% anterior, impulsados por una menor presión en el sector de vivienda. Asimismo, el rubro de alimentos moderó su marcha al avanzar un 0,20% mensual, en comparación con el 0,50% verificado en abril.
Por su parte, el IPC Núcleo —que excluye de su estructura los componentes estacionales de alimentos y energía— registró un aumento del 0,2% mensual, la mitad de lo reportado el mes anterior. No obstante, en términos interanuales este indicador subió al 2,9%, situándose una décima por encima del 2,8% de abril.
Expectativas ante la Reserva Federal
La difusión de estos datos sitúa la inflación anual por encima de la meta del 2% establecida por la Reserva Federal (Fed). Esta coyuntura, sumada a los recientes reportes que evidenciaron un crecimiento del mercado laboral superior al previsto, reorientó las expectativas de los operadores económicos sobre la política monetaria.
Los analistas de firmas financieras internacionales prevén que el banco central norteamericano mantenga las tasas de interés sin modificaciones directas en el corto plazo.
De acuerdo con el indicador FedWatch de CME Group, el 40% del mercado proyecta un incremento de 25 puntos básicos en las tasas hacia la reunión de diciembre, mientras que un 32% estima que los rendimientos se sostendrán en los niveles vigentes.
La evolución de las variables macroeconómicas será evaluada la próxima semana durante la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la cual marcará el inicio de la gestión de Kevin Warsh al frente de la conducción de la Reserva Federal.