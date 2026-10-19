Protestas

Chile: 29 detenidos durante la marcha por los siete años del estallido social

La movilización reunió a miles de personas en Santiago para recordar las protestas de 2019 y reclamar por demandas sociales pendientes. Según Carabineros, los incidentes comenzaron cuando un grupo de encapuchados atacó a efectivos policiales con objetos contundentes y bombas molotov.