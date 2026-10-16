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El presidente de Chile llegó a Bolivia para la primera visita de Estado en más de 70 años

Los mandatarios de ambos países -José Antonio Kast y Rodrigo Paz- firmarán diversos acuerdos en materia comercial, minera, de interconexión, salud e integración energética.

Rodrigo Paz y Jose Antonio Kast este viernes en Bolivia. Rodrigo Paz y Jose Antonio Kast este viernes en Bolivia.
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El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó a Bolivia este viernes (16.10.2026) para una histórica visita de Estado, la primera en 71 años entre ambos países, durante la cual se reunirá con su homólogo Rodrigo Paz.

Los mandatarios tratarán una agenda de 11 puntos que incluye asuntos de integración energética, comerciales, de seguridad fronteriza, de conectividad, acceso a puertos del Pacífico, entre otros.

No se prevé el restablecimiento de las relaciones diplomáticas

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, luego de que el país mediterráneo no consiguiera negociar una salida al mar, que perdió en una guerra en el siglo XIX.

Bolivia's President Rodrigo Paz and Chilean President Jose Antonio Kast shake hands during a ceremony of the signing of bilateral agreements during Kast's official visit, in La Paz, Bolivia, October 16, 2026. REUTERS/Claudia MoralesRodrigo Paz y Jose Antonio Kast este viernes en Bolivia.

"Hoy, luego de 71 años, un presidente de Chile vuelve en visita oficial a La Paz. Comencemos a construir juntos el futuro de nuestras naciones", señaló Kast en la red social X.

El último presidente chileno en pisar la capital política de Bolivia en visita de Estado fue Carlos Ibáñez en 1955, quien se reunió con Víctor Paz Estenssoro, tío abuelo de Rodrigo Paz. Otros presidentes chilenos llegaron a Bolivia en años anteriores pero solo con fines protocolares.

Minister of Foreign Affairs of Chile Francisco Perez Mackenna and Minister of Foreign Affairs of Bolivia Hector Huanca attend a ceremony of the signing of bilateral agreements during Kast's official visit, in La Paz, Bolivia, October 16, 2026. REUTERS/Claudia MoralesLos ministros de Asuntos Exteriores de Chile, Francisco Perez Mackenna, y de Bolivia Hector Huanca.

Fernando Aramayo, ministro boliviano de la Presidencia, dijo que su país busca habilitar un oleoducto existente para que permita la importación de grandes volúmenes de combustible desde Chile, en un contexto de escasez y alza de precios que golpea a la administración de Paz.

Mirá tambiénLa crisis de los oficialismos en América Latina y el intercambio que atenta contra los procesos

Sin embargo, el funcionario declaró a la prensa que aún es "muy temprano" para hablar de un restablecimiento de relaciones y designación de embajadores. Sus lazos por ahora son consulares.

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