Para entender

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué una crisis allí puede afectar el precio de la nafta en Argentina?

Es uno de los puntos estratégicos más importantes del comercio energético mundial. Por allí circula una parte decisiva del petróleo y los combustibles que abastecen a los mercados internacionales. Una interrupción del tránsito podría impulsar el precio del crudo y, por distintas vías, repercutir en el valor de los combustibles en Argentina.