La Dirección General de Migración de Bolivia puso en marcha este lunes una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019. La medida se enmarca en una investigación fiscal por presunto alzamiento armado, relacionada con los 53 días de bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio pasados.
Alerta migratoria para Evo Morales en Bolivia: lo investigan por presunto alzamiento armado
La disposición establece que, si el exmandatario intenta cruzar una frontera o viajar desde un aeropuerto, las autoridades deberán dar intervención inmediata a la policía.
El director regional de Migración, Daniel Prieto, confirmó que la disposición llegó a la institución el viernes, luego de una denuncia presentada por Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. A partir de esa presentación, se ordenó activar el mecanismo de control sobre el exmandatario.
Qué implica la alerta migratoria
Prieto explicó que, si Morales se presenta en un aeropuerto o en un paso fronterizo terrestre, los agentes migratorios deberán comunicar inmediatamente la situación a la Policía Boliviana para que intervenga en el marco de la investigación.
Sin embargo, la alerta funciona como un mecanismo administrativo de vigilancia y registro de movimientos migratorios. Por lo tanto, no equivale a una condena judicial ni constituye, por sí sola, una orden de arraigo o detención contra el exmandatario.
La causa está vinculada a los bloqueos
La investigación del Ministerio Público se relaciona con las protestas y cortes de rutas que se extendieron durante 53 días y fueron protagonizados por la Central Obrera Boliviana, sectores campesinos y organizaciones afines a Morales.
Según los denunciantes, las medidas de fuerza provocaron importantes pérdidas económicas y afectaron distintas actividades en el país.
En este expediente, el expresidente es investigado por presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo, financiamiento al terrorismo y otras figuras relacionadas con la seguridad del Estado.
Los audios que originaron la investigación
El proceso fiscal comenzó después de que se difundieran grabaciones telefónicas atribuidas a Morales. En esos registros, el exmandatario supuestamente daba instrucciones para cercar ciudades e interrumpir el abastecimiento de alimentos durante las protestas.
Las autoridades sostienen que esas acciones habrían tenido como objetivo desestabilizar el orden constitucional.
Por su parte, Morales y sus allegados rechazan las acusaciones, ponen en duda la autenticidad y legalidad de las grabaciones y aseguran que existe una persecución política y judicial en su contra.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba
El expresidente afirmó que no tiene intención de abandonar Bolivia y que enfrentará los procesos judiciales abiertos en su contra.
Desde octubre de 2024 permanece en el Trópico de Cochabamba, una región donde cuenta con la protección de sus seguidores.
La activación de la alerta migratoria suma una nueva medida en el marco de la investigación que enfrenta el exgobernante, aunque no implica automáticamente una restricción judicial para salir del territorio boliviano.