Una fuerte explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China provocó al menos 26 muertos y 61 heridos, según el último balance oficial. El hecho reavivó las preocupaciones por las condiciones de seguridad en una industria que registra antecedentes de accidentes graves.
Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China dejó al menos 26 muertos y más de 60 heridos
El estallido ocurrió en una planta pirotécnica en la provincia de Hunan. Las autoridades desplegaron un amplio operativo de rescate y ordenaron una investigación para determinar las causas del siniestro.
El episodio ocurrió el lunes por la tarde en la localidad de Liuyang, en la provincia de Hunan, una región reconocida como uno de los principales centros de producción de pirotecnia del país. De acuerdo con medios estatales, la explosión se produjo en instalaciones de una empresa dedicada a la fabricación y exhibición de fuegos artificiales.
Las primeras informaciones reportaron un número menor de víctimas, pero con el correr de las horas el balance fue actualizado a al menos 26 fallecidos y 61 personas heridas, varias de ellas con lesiones de gravedad.
El estallido generó una gran columna de humo visible a varios kilómetros y provocó importantes daños estructurales en el predio industrial, lo que dificultó las tareas de rescate en las horas posteriores al incidente.
Operativo de rescate
Tras la explosión, las autoridades desplegaron un importante operativo de emergencia. Más de 400 rescatistas, junto con equipos médicos y unidades especializadas, fueron enviados a la zona para asistir a las víctimas y buscar posibles sobrevivientes entre los escombros.
Además, se estableció un perímetro de seguridad debido al riesgo de nuevas detonaciones, ya que en el lugar había almacenadas grandes cantidades de material inflamable, como pólvora y productos pirotécnicos.
Las tareas se desarrollaron en condiciones complejas, dado que algunos sectores del establecimiento colapsaron tras la explosión y existía peligro de nuevos estallidos. Incluso se utilizaron equipos especiales y tecnología para minimizar riesgos durante las labores.
El presidente de China, Xi Jinping, ordenó intensificar los esfuerzos de rescate, garantizar la atención médica de los heridos y llevar adelante una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.
Investigación en curso
Las autoridades iniciaron una investigación oficial para determinar las causas de la explosión y establecer posibles responsabilidades. Según reportes preliminares, el responsable de la empresa fue detenido, mientras se analizan las condiciones de seguridad en las que operaba la planta.
El accidente volvió a poner el foco en la industria pirotécnica china, que históricamente ha estado asociada a riesgos debido a la manipulación de materiales altamente inflamables.
Liuyang, donde ocurrió el siniestro, es considerada la “capital de los fuegos artificiales” del país y concentra una parte significativa de la producción nacional y de las exportaciones del sector.