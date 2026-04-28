Temporal histórico

Lluvias torrenciales dejaron calles inundadas y más de 200 evacuados en el sur de China

La zona más afectada por el fenómeno climático fue Qinzhou, donde cayeron 273 milímetros de lluvia en apenas 8 horas. Los equipos de rescate trabajaron con botes inflables para asistir y evacuar a vecinos que habían quedado atrapados por el avance del agua.