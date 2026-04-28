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Lluvias torrenciales dejaron calles inundadas y más de 200 evacuados en el sur de China

La zona más afectada por el fenómeno climático fue Qinzhou, donde cayeron 273 milímetros de lluvia en apenas 8 horas. Los equipos de rescate trabajaron con botes inflables para asistir y evacuar a vecinos que habían quedado atrapados por el avance del agua.

Más de 200 personas fueron trasladadas a zonas seguras por el temporal.Más de 200 personas fueron trasladadas a zonas seguras por el temporal.
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Las lluvias torrenciales golpearon con fuerza a la ciudad de Qinzhou, en el sur de China, donde las inundaciones dejaron vehículos sumergidos, calles anegadas y más de 200 personas evacuadas.

El temporal provocó una rápida crecida del agua en distintos sectores urbanos, lo que obligó a desplegar operativos de emergencia para asistir a vecinos que habían quedado atrapados en sus viviendas.

Rescatistas utilizaron botes inflables para evacuar a vecinos atrapados.Rescatistas utilizaron botes inflables para evacuar a vecinos atrapados.

Los equipos de rescate utilizaron botes inflables para trasladar a los damnificados hacia zonas seguras. En imágenes difundidas por la agencia estatal Xinhua se observó a rescatistas avanzando con el agua hasta el pecho y a bomberos llevando en brazos a adultos mayores.

Según la información difundida, en la zona se registraron más de 270 milímetros de lluvia en apenas 24 horas, un volumen que complicó el drenaje y agravó el impacto del temporal.

Las autoridades continuaban monitoreando la situación ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, mientras se mantenían los trabajos de asistencia, limpieza y evaluación de daños en las áreas más afectadas.

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