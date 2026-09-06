Celebración religiosa

Explosión de pirotecnia en México: nueve muertos durante una fiesta patronal

El estallido ocurrió en la comunidad de Santa María Canchesdá, en el Estado de México, durante los festejos en honor a Nuestra Señora de la Luz. Además de las víctimas fatales, 24 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud.