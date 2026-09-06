Una explosión vinculada con material pirotécnico dejó nueve personas muertas y 24 heridas durante una celebración religiosa en la comunidad de Santa María Canchesdá, perteneciente al municipio de Temascalcingo, en el Estado de México. El hecho ocurrió durante la noche del sábado, mientras se desarrollaban los festejos patronales en honor a Nuestra Señora de la Luz.
Explosión de pirotecnia en México: nueve muertos durante una fiesta patronal
El estallido ocurrió en la comunidad de Santa María Canchesdá, en el Estado de México, durante los festejos en honor a Nuestra Señora de la Luz. Además de las víctimas fatales, 24 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud.
Según los primeros informes difundidos por las autoridades, la detonación se produjo alrededor de las 21, en las inmediaciones de la parroquia de la localidad. La explosión provocó el derrumbe de parte de una estructura en la que se encontraba almacenado material pirotécnico y generó un amplio operativo de emergencia.
El saldo fue confirmado de manera preliminar por Protección Civil del Estado de México. Ocho personas murieron en el lugar y una novena víctima falleció posteriormente en un hospital, según informó el director estatal de Protección Civil, Adrián Hernández Romero.
Cómo ocurrió la explosión durante los festejos
El episodio tuvo lugar en el marco de las actividades previas a la fiesta patronal de la comunidad. Los vecinos se habían reunido frente a la parroquia para participar de las celebraciones religiosas y observar la quema de fuegos artificiales.
De acuerdo con la información disponible, la explosión se produjo en una habitación ubicada junto al templo, donde se almacenaban los artefactos pirotécnicos. La fuerza de la detonación provocó el colapso del techo de esa estructura y dejó a varias personas atrapadas entre los escombros.
Las autoridades locales desplegaron rápidamente equipos de rescate para asistir a las personas afectadas y determinar si había más víctimas debajo de la estructura dañada.
Al lugar llegaron integrantes de Protección Civil, bomberos de municipios de la región, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México, la Comisión Nacional de Emergencias y efectivos de la Policía Estatal.
También se utilizó maquinaria pesada para remover los restos de la construcción y facilitar las tareas de búsqueda y rescate. Vecinos de Santa María Canchesdá colaboraron con los equipos de emergencia y difundieron pedidos de asistencia a través de las redes sociales.
La información sobre las personas heridas fue actualizándose durante las horas posteriores al accidente. Las víctimas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la zona para recibir atención médica. Entre los afectados había personas de distintas edades, incluidos menores, adolescentes, adultos y adultos mayores.
El Instituto Mexicano del Seguro Social activó sus protocolos para recibir a los heridos derivados desde el lugar de la explosión.
La dimensión de la emergencia también generó preocupación entre los habitantes de la comunidad, que durante las primeras horas solicitaron mayor cantidad de ambulancias, insumos médicos y asistencia para atender a las personas afectadas.
Dos sacerdotes resultaron heridos y continúa la investigación
Entre los heridos también se encuentran dos sacerdotes de Santa María Canchesdá, quienes recibieron atención médica y, de acuerdo con la información difundida por la Diócesis de Atlacomulco, se encontraban fuera de peligro. La institución religiosa expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas.
La tragedia ocurrió en una comunidad del municipio de Temascalcingo, ubicada en el Estado de México, cerca del límite con Michoacán. Las autoridades mantenían durante las primeras horas posteriores al hecho las tareas de asistencia y remoción de escombros.
Por el momento, las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo se produjo la detonación y las circunstancias en las que se encontraba almacenada la pirotecnia dentro de la estructura.
La utilización de fuegos artificiales forma parte de numerosas celebraciones religiosas y populares en distintas regiones de México. Sin embargo, el almacenamiento y manipulación de material pirotécnico implica riesgos que requieren medidas específicas de seguridad y control.
En este caso, la explosión se produjo en medio de una celebración que había reunido a vecinos de la comunidad y terminó con un saldo de nueve víctimas fatales y 24 personas heridas.
Mientras avanzan las tareas de emergencia, las autoridades continúan con la evaluación de los daños ocasionados en la estructura cercana al templo y con la asistencia de las personas afectadas. La investigación permitirá establecer las causas concretas de la explosión y determinar las condiciones en las que se encontraba el material pirotécnico antes del incidente.
La Diócesis de Atlacomulco, por su parte, acompañó a los familiares de las víctimas y manifestó sus condolencias por lo ocurrido durante los festejos de Nuestra Señora de la Luz.