En la región de Riazán

La explosión en una planta de armas en Rusia causó al menos 20 muertos y 134 heridos

La detonación ocurrió el viernes en la planta Elastik, ubicada a 200 kilómetros de Moscú. Las autoridades investigan posibles fallas en las normas de seguridad. El hecho recuerda a un siniestro similar ocurrido en 2021 en la misma instalación.