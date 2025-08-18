La explosión en una planta de armas en Rusia causó al menos 20 muertos y 134 heridos
La detonación ocurrió el viernes en la planta Elastik, ubicada a 200 kilómetros de Moscú. Las autoridades investigan posibles fallas en las normas de seguridad. El hecho recuerda a un siniestro similar ocurrido en 2021 en la misma instalación.
La región rusa de Riazán vive días de conmoción tras la explosión registrada el pasado viernes en la fábrica de armas Elastik, un complejo industrial dedicado a la producción de municiones y explosivos, ubicado a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú.
Las autoridades locales confirmaron este lunes que al menos 20 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas como consecuencia del siniestro, que volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en este tipo de instalaciones estratégicas.
En un primer momento, el balance oficial daba cuenta de 11 fallecidos, pero con el correr de las horas la cifra fue en aumento. Finalmente, las autoridades de la región confirmaron en Telegram que la tragedia dejó 20 víctimas fatales y 134 heridos, de los cuales 31 permanecen hospitalizados. Ante la magnitud del hecho, el gobierno local decretó jornada de duelo en memoria de las víctimas.
Las imágenes difundidas por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia muestran los severos daños sufridos en la estructura de la planta, con paredes derrumbadas y escombros que dificultaron las tareas de rescate. Incluso tres días después de la explosión, los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para remover materiales y garantizar la seguridad en la zona.
Posibles causas y antecedentes
Si bien la primera reacción de las autoridades fue descartar un ataque ucraniano, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por presunta violación de las normas de seguridad industrial. La investigación apunta a que la detonación podría haberse originado en el estallido accidental de un proyectil.
La versión se ve reforzada por la cadena de Telegram 112, que mantiene estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad rusas, y que aseguró que la explosión habría sido consecuencia de la manipulación inadecuada de material bélico dentro de la fábrica.
No es la primera vez que la planta Elastik queda en el centro de una tragedia. En 2021, un accidente similar en sus instalaciones dejó un saldo de 17 muertos. A raíz de aquel hecho, varios funcionarios fueron condenados a prisión por negligencia en el cumplimiento de las normas de seguridad. Según medios locales, en los últimos años la fábrica había recibido advertencias por parte de las autoridades debido a irregularidades en sus protocolos de seguridad.
Las explosiones o incendios accidentales en instalaciones industriales no son poco frecuentes en Rusia. Especialistas señalan que muchos de estos episodios se deben al deterioro de infraestructuras construidas en la era soviética y al escaso cumplimiento de normas de seguridad laboral, especialmente en sectores sensibles como el armamentístico o el energético.
Un contexto de tensión
El accidente se produce en un momento de fuerte tensión para Rusia, en medio de la guerra con Ucrania que se desarrolla desde febrero de 2022. A raíz de los bombardeos y ataques con drones por parte de Kiev, el país ha reforzado la seguridad en sus fábricas e instalaciones militares. Sin embargo, este hecho fue rápidamente desvinculado de un ataque externo, lo que pone el foco en las propias falencias de la planta.
La explosión de Riazán vuelve a abrir un debate dentro de Rusia: hasta qué punto las fábricas de armamento cuentan con las condiciones necesarias para resguardar la vida de sus trabajadores y garantizar estándares mínimos de seguridad. La tragedia de Elastik, con 20 muertos y más de un centenar de heridos, se suma a una larga lista de accidentes industriales que golpean al país y deja en evidencia la fragilidad de un sector clave en plena guerra.
