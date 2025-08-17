Cumbre en Estados Unidos

Zelenski y líderes europeos se reúnen con Trump para frenar una paz impuesta por Rusia

En una reunión clave en Washington, el presidente de Ucrania viajó junto a líderes de la Unión Europea para rechazar las presiones de Donald Trump sobre un acuerdo de paz condicionado que podría implicar cesiones territoriales a Rusia.