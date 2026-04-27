Un momento de extrema tensión se vivió en la Feria de Abril de Sevilla, España, luego de que dos niños quedaran atrapados en la cápsula de una atracción mecánica que sufrió una falla en pleno funcionamiento.
Pánico en Sevilla: dos niños resultaron heridos tras la falla de un juego
El juego sufrió una falla en uno de sus cables y debieron intervenir los servicios de emergencia.
El accidente ocurrió en la zona conocida como la Calle del Infierno, donde se concentran los juegos y atracciones del predio ferial. Allí, una cápsula tipo “tirachinas” quedó suspendida a varios metros de altura tras un desperfecto.
Según las primeras informaciones, uno de los cables de la estructura se soltó durante el funcionamiento del juego. Como consecuencia, la cabina en la que estaban los menores impactó contra parte de la instalación y quedó detenida en el aire.
La escena generó desesperación entre quienes estaban en el lugar. Varios asistentes registraron el momento con sus teléfonos, mientras otras personas alertaban a los servicios de emergencia.
Bomberos, Protección Civil y personal policial trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes de la cápsula y asegurar la zona. El operativo permitió bajar a los menores y asistirlos rápidamente.
Los dos niños sufrieron lesiones, aunque ninguna de gravedad. De todos modos, fueron trasladados a un centro sanitario para una evaluación médica y controles preventivos.
El accidente también dejó otros heridos leves, según medios españoles, entre personas que se encontraban cerca de la atracción al momento de la falla.
Tras el episodio, la atracción fue precintada y quedó fuera de servicio mientras se revisa su estado técnico y la documentación correspondiente.
Pese al susto, las autoridades indicaron que no hubo víctimas graves. El episodio, sin embargo, volvió a poner bajo la lupa los controles de seguridad en juegos mecánicos de alta intensidad.