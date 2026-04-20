El aclamado torero José Antonio Morante Camacho, más conocido como Morante de La Puebla, sufrió una brutal corneada en el recto por la que debió ser operado de urgencia tras recibir una embestida en la plaza de la Maestranza en Sevilla, España.
Un famoso torero español sufrió una brutal cornada durante un evento en Sevilla
Morante de La Puebla debió ser intervenido de urgencia tras recibir una grave cornada que le perforó el recto en unos diez centímetros de profundidad, obligando a suspender su actuación en la Maestranza.
En las imágenes se lo ve tendido en el suelo mientras el animal lo pisa en la zona lumbar; el torero se lleva la mano izquierda al glúteo y en la taleguilla se observa un agujero pequeño. Sus ayudantes lo trasladaron a la enfermería de la plaza, donde los médicos calificaron la cornada como un cuadro médico de gravedad.
El parte de la enfermería de la Plaza de la Maestranza detalla: “Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retrorectal” y añade que la lesión le impide continuar la lidia.
Tras la intervención, la actuación quedó suspendida y otro torero tomó la alternativa en el ruedo; según informó ABC, Borja Jiménez se hizo cargo de la lidia y llevó su montera a la puerta de la enfermería en homenaje a Morante.
Intervención de urgencia
El informe médico consignó que la cornada tuvo una trayectoria de unos diez centímetros y provocó una perforación posterior del recto de 1,5 centímetros, lo que definió la herida como de Alta complejidad. El procedimiento quirúrgico incluyó lavado de la herida y reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano.
Además del cierre, los médicos colocaron un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retrorectal para controlar la posible infección y evacuar humores, según consta en el parte de la enfermería de la Maestranza.
La gravedad del cuadro médico motivó la intervención inmediata en la enfermería de la plaza y la decisión clínica de no permitir que el torero continuara con la lidia, lo que derivó en la suspensión de su actuación en Sevilla.
Antecedentes de lesiones taurinas
No es la primera cornada grave en la trayectoria del diestro: en agosto de 2025 sufrió una cornada en el muslo derecho con desgarro del abductor en Pontevedra, y en agosto de 2013 recibió otra cornada que provocó severos destrozos musculares en el muslo izquierdo.
La Plaza de la Maestranza, en el barrio del Arenal de Sevilla, alberga la temporada taurina hasta el 27 de septiembre y figura como la segunda plaza más importante de España después de Las Ventas de Madrid, con un calendario que incluyó 25 festejos de abono.
La suspensión de la actuación del torero y su traslado para intervención de urgencia generan una expectativa de seguimiento médico sobre su evolución; por ahora, el parte oficial y las informaciones periodísticas consignan que el famoso torero español permanece en grave estado tras la embestida.