Conflicto con Meta

El fin de WhatsApp en Rusia: el Kremlin impone una plataforma estatal para controlar las comunicaciones

El gobierno ruso oficializó la restricción total de la aplicación de mensajería más utilizada en su territorio. Tras calificar a Meta como "organización extremista", el Putin busca consolidar el "Internet soberano" obligando a la población a migrar a servicios locales monitoreados.