Alerta en Europa

Francia informó que el ciberataque a los sistemas de refrigeración también afectó a los bancos de sangre

El Servicio Francés de Sangre (EFS, por sus siglas en inglés) informó que sus cámaras frigoríficas de almacenamiento fueron atacadas por piratas informáticos y que se preveía un aumento de las temperaturas, pero el personal intervino para proteger las reservas.