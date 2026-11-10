Francia inició una investigación judicial sobre una unidad cibernética vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, señalada como responsable de una serie de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados en distintos países europeos.
Francia: investigan a un grupo vinculado a Irán por ciberataques a supermercados
La Justicia francesa abrió una investigación contra integrantes de una unidad cibernética afiliada a la Guardia Revolucionaria iraní, sospechada de atacar los sistemas de refrigeración de supermercados en distintos países de Europa. Los incidentes provocaron aumentos de temperatura en cámaras frigoríficas y congeladores, y obligaron a descartar alimentos.
La investigación fue anunciada este lunes 9 de noviembre y apunta al denominado grupo iraní "Shahid Kaveh", cuyos integrantes son sospechosos de haber intervenido los sistemas de control de refrigeradores y congeladores comerciales.
Los ataques fueron detectados inicialmente en Francia durante octubre y posteriormente se registraron incidentes similares en Bélgica, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia, a comienzos de noviembre.
En los establecimientos afectados se produjo un aumento significativo de la temperatura en las cámaras frigoríficas y los congeladores, lo que comprometió la conservación de los productos y obligó a desechar alimentos que habían perdido las condiciones adecuadas de almacenamiento.
La investigación apunta a una unidad vinculada a Irán
La fiscal de París, Laure Beccuau, informó que la investigación se concentra en el grupo "Shahid Kaveh", al que las autoridades francesas vinculan con la estructura cibernética de la Guardia Revolucionaria iraní.
El expediente alcanza al presunto jefe de la organización, a sus dos colaboradores principales y a cualquier otra persona que pueda ser identificada durante el avance de las actuaciones judiciales.
Además, la representante del Ministerio Público señaló que se solicitó la emisión de órdenes de detención internacionales para los sospechosos.
Las pistas que siguen los investigadores
Entre los elementos que permitieron orientar las sospechas hacia el grupo figuran características técnicas y lingüísticas detectadas durante los ataques.
Según Beccuau, los investigadores identificaron un patrón de funcionamiento que consideran característico de esa unidad, entre ellos el uso del idioma persa (farsi) y de direcciones IP asociadas a terminales ubicadas en Irán.
Estos indicios forman parte de las pruebas analizadas por las autoridades francesas para determinar el origen de las intrusiones y establecer la responsabilidad de los presuntos involucrados.
Varios países europeos afectados
Los incidentes no se limitaron a Francia. Durante las primeras semanas de noviembre se detectaron alteraciones similares en supermercados de Bélgica, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia.
El método utilizado habría permitido intervenir los sistemas de regulación térmica de los equipos de refrigeración, elevando las temperaturas por encima de los niveles necesarios para conservar los alimentos.
Los ataques pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas digitales que controlan infraestructuras comerciales y servicios esenciales para la cadena de abastecimiento alimentario.
La investigación francesa buscará determinar el alcance de las operaciones, identificar a todos los responsables y establecer si los distintos episodios registrados en Europa forman parte de una misma campaña coordinada.