Europa

Francia: investigan a un grupo vinculado a Irán por ciberataques a supermercados

La Justicia francesa abrió una investigación contra integrantes de una unidad cibernética afiliada a la Guardia Revolucionaria iraní, sospechada de atacar los sistemas de refrigeración de supermercados en distintos países de Europa. Los incidentes provocaron aumentos de temperatura en cámaras frigoríficas y congeladores, y obligaron a descartar alimentos.