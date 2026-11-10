Corea del Norte realizó una prueba de lanzamiento de un nuevo sistema de torpedos de alta velocidad en el mar de Japón, en un nuevo avance de su programa de desarrollo armamentístico. El ensayo se llevó a cabo el lunes y fue informado este martes por los medios estatales del país.
Pyongyang avanza en el desarrollo de armamento submarino con un ensayo de torpedos
El ensayo fue confirmado por los medios estatales norcoreanos. Según la agencia KCNA, el sistema podría incorporarse a las fuerzas armadas a principios de 2027, en el marco de una estrategia para ampliar las capacidades de combate marítimo y submarino del país.
Según la agencia oficial de noticias KCNA, el sistema podría entrar en servicio en las Fuerzas Armadas norcoreanas a principios de 2027. La prueba se enmarca en los esfuerzos de Pyongyang por ampliar sus capacidades militares navales y submarinas, en un contexto de crecientes tensiones con Corea del Sur.
El desarrollo forma parte de una serie de ensayos de nuevos armamentos que Corea del Norte intensificó durante las últimas semanas, entre ellos drones de ataque, torpedos de precisión y misiles hipersónicos de alcance intermedio.
Un nuevo sistema para reforzar la capacidad naval
La KCNA informó que la prueba permitió evaluar el rendimiento y la eficacia operativa del nuevo torpedo de alta velocidad.
"La Academia de Ciencias de la Defensa, la Administración de Misiles y la Oficina de Investigación de Armas de Torpedos verificaron el lunes la eficacia en combate del nuevo sistema de armas de torpedos de alta velocidad", señaló el medio estatal.
De acuerdo con el comunicado, el ensayo se inscribe en las actividades de investigación y desarrollo destinadas a mejorar las prestaciones de los sistemas de armas y llevar su tecnología a un nivel más avanzado.
Aunque no se difundieron detalles técnicos sobre la velocidad, el alcance o las características del dispositivo, el anuncio representa un nuevo paso en el desarrollo de capacidades de combate submarino.
Pyongyang intensifica las pruebas de armamento
La prueba del torpedo se suma a una serie de ensayos militares realizados por Corea del Norte en las últimas semanas. Entre los desarrollos mencionados por los medios oficiales figuran drones de ataque, sistemas de torpedos de precisión y un misil hipersónico de alcance intermedio.
El país, que cuenta con armamento nuclear, mantiene una estrategia de modernización de sus fuerzas armadas y busca ampliar sus capacidades en distintos ámbitos, tanto terrestres como marítimos y aéreos.
En ese marco, el fortalecimiento de los sistemas submarinos constituye uno de los componentes de su programa militar, orientado a diversificar los medios de ataque y defensa.
Crecen las tensiones en la península coreana
Los avances armamentísticos de Pyongyang se producen en un escenario de persistentes tensiones con Corea del Sur y de preocupación entre los países de la región por el desarrollo militar norcoreano.
La ampliación de las capacidades navales y submarinas agrega un nuevo elemento al escenario de seguridad en Asia oriental, donde los programas de misiles y armas estratégicas de Corea del Norte son seguidos de cerca por sus países vecinos.