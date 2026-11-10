En el mar de Japón

Pyongyang avanza en el desarrollo de armamento submarino con un ensayo de torpedos

El ensayo fue confirmado por los medios estatales norcoreanos. Según la agencia KCNA, el sistema podría incorporarse a las fuerzas armadas a principios de 2027, en el marco de una estrategia para ampliar las capacidades de combate marítimo y submarino del país.