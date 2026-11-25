Cinco integrantes de la Fuerza Aérea de Turquía fallecieron este martes luego de que un helicóptero militar se precipitara en la provincia central de Eskisehir, según informó la cadena de televisión turca NTV.
Cinco militares muertos tras la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea turca
El AS-532 Cougar realizaba un vuelo de entrenamiento en la provincia de Eskisehir. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del siniestro.
El accidente ocurrió mientras la aeronave realizaba un vuelo de entrenamiento, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa turco citado por el medio.
El helicóptero involucrado en el siniestro era un AS-532 Cougar. Por el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre las causas que provocaron la caída.
Tras el accidente, los restos de la aeronave fueron localizados en la zona, mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate.
Equipos de rescate trabajaron en el lugar
Bomberos de la municipalidad metropolitana de Eskisehir se trasladaron hasta el sitio del accidente y se sumaron a las operaciones de emergencia.
Según NTV, los equipos de rescate permanecían trabajando en el lugar tras el hallazgo de los restos del helicóptero.
Otro accidente aéreo reciente
El nuevo siniestro se produce después de otro accidente de helicóptero registrado el pasado 12 de noviembre en la provincia oriental de Malatya.
En aquella ocasión, un helicóptero S-70 se estrelló y provocó la muerte de los cuatro militares que viajaban a bordo.
Ambos episodios se suman a una serie de accidentes de aeronaves militares registrados recientemente en territorio turco.