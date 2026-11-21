El Ejército mexicano capturó a Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", señalado como uno de los principales líderes del narcotráfico en el país y quien figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI.
México capturó a "El Chapo Isidro", uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI
Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", fue detenido durante un operativo militar en el estado de Sinaloa, con colaboración de Estados Unidos. Su captura provocó enfrentamientos armados, bloqueos y situaciones de violencia en Guasave. Un partido de béisbol debió interrumpirse cuando los espectadores huyeron del estadio en medio de los disparos.
El procedimiento se realizó el viernes 20 de noviembre en el estado de Sinaloa, con colaboración de autoridades estadounidenses, y desencadenó una serie de enfrentamientos armados en distintas zonas de la región.
El Ministerio de Defensa de México confirmó la detención del presunto líder del cartel Meza-Flores, también conocido como Los Mazatlecos, una organización criminal con base en Guasave. Según el comunicado oficial, el operativo estuvo a cargo de fuerzas militares de élite que utilizaron maniobras de sigilo y sorpresa para concretar el arresto.
Tras su captura, Meza Flores fue trasladado a la Ciudad de México. La operación, sin embargo, estuvo acompañada por una violenta reacción de grupos armados que se enfrentaron con efectivos de las fuerzas de seguridad y desplegaron barricadas en municipios cercanos.
Quién es "El Chapo Isidro" y por qué era buscado por Estados Unidos
Fausto Isidro Meza Flores era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses. El FBI ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.
Según la investigación estadounidense, el narcotraficante es señalado como responsable de participar en la producción, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana hacia Estados Unidos.
Meza Flores había sido acusado en 2012 y 2019 por distintos delitos vinculados con el narcotráfico. En la acusación más reciente también se incluyeron cargos relacionados con la posesión de armas de fuego.
El cartel que presuntamente encabezaba mantuvo durante años una disputa territorial con otras organizaciones criminales de Sinaloa. En 2013, el Departamento del Tesoro estadounidense había advertido sobre la participación de esta estructura en una violenta confrontación con el cartel de Sinaloa, que en aquel momento estaba liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.
Enfrentamientos, barricadas y pánico durante un partido de béisbol
La captura desencadenó una serie de episodios violentos en Guasave, una localidad ubicada en una importante zona agrícola de Sinaloa. De acuerdo con el Ministerio de Defensa mexicano, las fuerzas de seguridad fueron atacadas con disparos y explosivos durante el desarrollo del operativo.
Los grupos armados también instalaron barricadas en distintos municipios cercanos, mientras que imágenes verificadas por CNN mostraron helicópteros de las fuerzas de seguridad sobrevolando la ciudad y realizando disparos contra objetivos terrestres.
Uno de los episodios de mayor tensión se produjo durante un partido de béisbol entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave, disputado en el estadio Kuroda Park.
En medio del encuentro, una serie de disparos provocó el pánico entre los espectadores, que abandonaron las tribunas y buscaron refugio. En las imágenes difundidas se observa a personas trepando las barreras para escapar, mientras se escuchan gritos y llantos.
La transmisión oficial también registró el momento en que los jugadores dejaron el campo y los comentaristas interrumpieron la emisión. "Hay una situación fuera del campo", explicaron, antes de suspender la cobertura ante el incidente de seguridad.
El Gobierno pidió a la población permanecer en sus casas
La violencia también afectó la actividad cotidiana de Guasave. Un residente de la localidad relató a CNN, bajo condición de anonimato, que distintos establecimientos comerciales cerraron sus puertas antes del horario habitual y que algunas personas quedaron refugiadas en el interior de los negocios.
El testigo también denunció la presencia de grupos de civiles fuertemente armados que circulaban en convoyes y efectuaban disparos al aire. Según su relato, se registraron incendios en comercios, tiendas de conveniencia y estaciones de servicio.
Ante la escalada de violencia, el Gobierno de Sinaloa pidió a los habitantes de Guasave permanecer en sus domicilios y evitar desplazamientos por las carreteras.
Además, informó sobre el despliegue de fuerzas del Grupo Interinstitucional con el objetivo de recuperar el control de la zona y restablecer el orden.
La captura de "El Chapo Isidro" representa un importante operativo contra una de las estructuras del narcotráfico que operan en el noroeste mexicano. Sin embargo, los enfrentamientos posteriores volvieron a poner de manifiesto el impacto de las disputas entre organizaciones criminales y las dificultades de seguridad que atraviesan distintas localidades de Sinaloa.