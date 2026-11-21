Noche violenta en Sinaloa

México capturó a "El Chapo Isidro", uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", fue detenido durante un operativo militar en el estado de Sinaloa, con colaboración de Estados Unidos. Su captura provocó enfrentamientos armados, bloqueos y situaciones de violencia en Guasave. Un partido de béisbol debió interrumpirse cuando los espectadores huyeron del estadio en medio de los disparos.