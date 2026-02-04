Conmoción

India: tres hermanas murieron tras caer desde un noveno piso después de que les prohibieran jugar un videojuego

Tenían 16, 14 y 12 años. Ocurrió en Ghaziabad, en las afueras de Nueva Delhi. La Policía investiga el caso y analiza una extensa carta en la que mencionaban su dependencia de un videojuego “coreano” y el impacto de una prohibición familiar.