Un hombre argentino de 40 años murió este martes por la tarde luego de sufrir una descompensación mientras practicaba surf en Rapa Nui, conocida como la Isla de Pascua, en Chile. La víctima fue identificada como Gonzalo Balado, oriundo de Mar del Plata y residente desde hacía varios años en la isla.
Quién era el argentino que murió durante una práctica de surf en Chile
Gonzalo Balado, de 40 años, era oriundo de Mar del Plata y vivía desde hacía años en Rapa Nui. Se descompensó en el agua mientras surfeaba y no logró sobrevivir.
Quién era Gonzalo Balado
Balado era un apasionado del mar y del surf. En sus redes sociales compartía imágenes y videos de su actividad y era conocido entre sus allegados por su afición a las grandes olas.
Sus amigos lo llamaban “Che Balado” o “Gonchi”. Además, estaba en pareja con la creadora de contenido Yamileth Pasmiño, con quien también compartía un proyecto gastronómico frente a la playa.
La descompensación
El episodio ocurrió cerca de las 16:30, mientras Balado se encontraba en el agua junto a un grupo de amigos. Según la información preliminar, el surfista sufrió una descompensación en una zona de rompientes rodeada de piedras.
Sus acompañantes lograron sacarlo del mar y lo trasladaron de urgencia al Hospital Hanga Roa. Allí, el equipo médico realizó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos, aunque no consiguió revertir su estado.
El informe preliminar indicó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.
Una despedida para homenajearlo
Tras conocerse la noticia, su pareja organizó una despedida en “La Perla”, el restaurante que ambos habían fundado en Rapa Nui.
A través de las redes sociales, convocó a familiares, amigos y personas cercanas a compartir un encuentro en homenaje al surfista, con comida, fuego y recuerdos vinculados a una de sus grandes pasiones: el mar.
No había alertas meteorológicas
Desde las autoridades marítimas señalaron que, al momento de la emergencia, no se registraban alertas por condiciones climáticas adversas ni por marejadas.
La Gobernación Marítima de Hanga Roa reiteró, además, la importancia de tomar precauciones al realizar actividades acuáticas, incluso cuando las condiciones meteorológicas son favorables.
Por el momento, se analiza si los restos de Gonzalo Balado serán trasladados a la Argentina o permanecerán en territorio chileno.