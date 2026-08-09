Naturaleza y turismo

Un hipopótamo persiguió una lancha con turistas en Botswana y el momento quedó grabado en video

El grupo realizaba una excursión para observar fauna cuando el animal salió del agua y comenzó a avanzar detrás de la embarcación. El guía decidió acelerar para tomar distancia y el hipopótamo finalmente abandonó la persecución. No hubo personas heridas.