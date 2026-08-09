Un paseo turístico por las vías navegables de Botswana terminó con una situación inesperada cuando un hipopótamo macho comenzó a perseguir la lancha en la que viajaba un grupo de visitantes.
Un hipopótamo persiguió una lancha con turistas en Botswana y el momento quedó grabado en video
El grupo realizaba una excursión para observar fauna cuando el animal salió del agua y comenzó a avanzar detrás de la embarcación. El guía decidió acelerar para tomar distancia y el hipopótamo finalmente abandonó la persecución. No hubo personas heridas.
El episodio quedó registrado en video por una de las turistas y las imágenes muestran al animal avanzando por el agua mientras la embarcación intenta alejarse. El encuentro no dejó personas heridas y terminó cuando el hipopótamo desistió de continuar detrás del bote.
La escena fue protagonizada por un ejemplar macho que se encontraba a cierta distancia de la embarcación. Una de las personas que registró las imágenes, el grupo había advertido la presencia del animal durante el recorrido.
El guía redujo inicialmente la velocidad para evitar alterar su comportamiento, pero después decidió acelerar ante la posibilidad de que el hipopótamo se acercara.
El momento en que el animal comenzó a seguir la embarcación
De acuerdo con el relato difundido por medios internacionales, el guía observó durante algunos instantes el comportamiento del hipopótamo antes de advertir a los pasajeros que debían prepararse para aumentar la velocidad. Cuando la lancha comenzó a avanzar más rápido, los turistas miraron hacia atrás y comprobaron que el animal se dirigía en la misma dirección.
Las imágenes muestran al hipopótamo emergiendo parcialmente del agua y avanzando detrás de la embarcación. Por momentos, solo se observa su cabeza y parte del cuerpo, mientras vuelve a sumergirse y reaparece algunos metros más adelante.
Bell, quien filmó la secuencia, contó que durante unos instantes todos los ocupantes de la lancha estuvieron preocupados por la posibilidad de que el animal alcanzara el bote. La turista describió posteriormente la situación como una de las experiencias más aterradoras que había vivido.
El guía mantuvo el control de la embarcación y continuó alejándose del hipopótamo. Finalmente, el animal dejó de seguirlos y el grupo pudo continuar el recorrido sin que se produjeran heridos.
El comportamiento observado no resulta extraño para una especie que pasa buena parte del día en el agua y que puede defender con intensidad el espacio que ocupa. Los hipopótamos son animales semiacuáticos y suelen permanecer en ríos y lagos durante gran parte de la jornada, principalmente para mantenerse frescos.
En ese contexto, la presencia de una embarcación puede ser interpretada como una intrusión en un área que el animal considera propia. Por eso, los guías de safaris y excursiones suelen mantener una distancia prudente respecto de los ejemplares y prestar especial atención a sus movimientos.
Por qué un hipopótamo puede avanzar tan rápido en el agua
Una de las características que más llamó la atención en las imágenes es la velocidad con la que el animal parece desplazarse. A diferencia de otros mamíferos acuáticos, los hipopótamos no dependen de una forma convencional de natación para moverse en aguas poco profundas. Utilizan sus extremidades para impulsarse contra el fondo y avanzar mediante una especie de carrera o salto bajo el agua.
Esa forma de desplazamiento puede resultar difícil de anticipar para quienes observan al animal desde una embarcación. Un hipopótamo adulto puede alcanzar dimensiones considerables: los machos pueden superar los 4,5 metros de longitud y llegar a pesar cerca de 4.500 kilos, aunque el peso varía entre individuos. Algunas fuentes zoológicas registran ejemplares que se acercan a las 10.000 libras, unos 4.500 kilos.
También pueden desplazarse con rapidez fuera del agua. El Philadelphia Zoo señala que estos animales pueden alcanzar alrededor de 19 millas por hora en distancias cortas, una velocidad superior a la que muchas personas podrían imaginar por su tamaño y apariencia.
Aunque son herbívoros, los hipopótamos tienen un comportamiento territorial y pueden reaccionar de manera agresiva cuando perciben una amenaza. Investigadores de la Universidad de Pretoria citados por medios internacionales estiman que estos animales están vinculados con alrededor de 500 muertes humanas por año en África, una cifra que sirve para dimensionar los riesgos de acercarse demasiado a ejemplares salvajes.
El episodio ocurrido en Botswana volvió a mostrar esa combinación entre el interés que despierta la fauna silvestre y los riesgos de observar animales desde muy cerca. Los safaris y recorridos fluviales permiten acercarse a especies que viven en libertad, pero la distancia y el respeto por el comportamiento de cada animal son fundamentales.
En este caso, la decisión del guía de tomar distancia permitió que el encuentro terminara sin consecuencias para los turistas. El hipopótamo, después de avanzar durante varios segundos detrás de la lancha, abandonó la persecución y regresó a su entorno natural.
El video, difundido posteriormente en redes sociales, convirtió una situación que duró apenas unos instantes en un registro que permite observar de cerca la fuerza y la particular forma de desplazamiento de uno de los animales más característicos de los ambientes acuáticos africanos.