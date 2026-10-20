Servicios financieros

Una falla de Google Cloud afectó pagos y transferencias en Europa: qué servicios tuvieron problemas

Una interrupción en la infraestructura localizada en su región de Londres, provocó inconvenientes en plataformas financieras como Revolut y coincidió con dificultades en aplicaciones bancarias de otras entidades europeas. Los usuarios reportaron problemas para ingresar a sus cuentas, pagar con tarjetas y realizar transferencias.