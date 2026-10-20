Una falla en los servicios de computación en la nube de Google afectó este martes 20 de octubre el funcionamiento de distintas plataformas financieras en Europa.
Una falla de Google Cloud afectó pagos y transferencias en Europa: qué servicios tuvieron problemas
Una interrupción en la infraestructura localizada en su región de Londres, provocó inconvenientes en plataformas financieras como Revolut y coincidió con dificultades en aplicaciones bancarias de otras entidades europeas. Los usuarios reportaron problemas para ingresar a sus cuentas, pagar con tarjetas y realizar transferencias.
La interrupción se registró en la región de Londres de Google Cloud y tuvo repercusiones en servicios digitales utilizados para operar con dinero, entre ellos Revolut, cuyos clientes informaron dificultades para acceder a la aplicación y concretar pagos y transferencias.
La compañía tecnológica reconoció problemas en varios de sus servicios y comunicó que sus equipos trabajaban para identificar el origen de la incidencia y restablecer las operaciones.
Revolut y otros servicios financieros registraron interrupciones
Uno de los servicios más afectados fue Revolut, la plataforma financiera digital que permite administrar cuentas, realizar transferencias y efectuar pagos con tarjetas. Durante la interrupción, algunos usuarios señalaron que no podían ingresar a sus perfiles ni completar operaciones habituales.
Los inconvenientes también alcanzaron a funciones vinculadas con los retiros de dinero en cajeros automáticos, según los reportes publicados por la compañía y medios internacionales. La extensión de las fallas no fue uniforme: mientras algunos clientes encontraron dificultades para operar, otros indicaron que podían utilizar sus cuentas con normalidad.
Revolut confirmó que atravesaba una interrupción que afectaba a varios de sus servicios. Al mismo tiempo, buscó llevar tranquilidad a sus usuarios y aseguró que tanto los fondos como los datos personales de sus clientes permanecían a salvo. La firma indicó que trabajaba para resolver los inconvenientes y pidió disculpas por las molestias ocasionadas.
La situación también coincidió con reportes de dificultades en otras entidades financieras europeas. Entre ellas, se mencionaron problemas de acceso a la banca digital de ING en Alemania y avisos de usuarios de Lloyds Bank y HSBC en el Reino Unido.
En el caso de ING Alemania, la entidad comunicó que algunos clientes podían experimentar inconvenientes al iniciar sesión en la banca por internet y en la aplicación móvil. También advirtió sobre posibles limitaciones para comunicarse telefónicamente con el banco. Sin embargo, aclaró que, en ese momento, no tenía indicios de que el problema obedeciera a una causa externa.
Los reportes de usuarios se multiplicaron en plataformas de seguimiento de fallas como Downdetector, donde se registraron avisos relacionados con el acceso a las aplicaciones, la banca móvil y las transferencias.
Estas herramientas reúnen las notificaciones de los usuarios y permiten observar la evolución de los incidentes, aunque no constituyen por sí solas una confirmación oficial de la causa de cada problema.
La coincidencia temporal entre los inconvenientes financieros y la falla de Google Cloud llevó a centrar la atención en la infraestructura tecnológica que utilizan estas plataformas para mantener sus servicios en funcionamiento.
Qué pasó en Google Cloud y por qué puede afectar a otras empresas
Google Cloud ofrece infraestructura informática a empresas y organizaciones que necesitan alojar aplicaciones, almacenar información y ejecutar procesos digitales. Cuando una compañía depende de estos servicios para sostener parte de sus operaciones, una falla en esa infraestructura puede repercutir en el funcionamiento de sus propias plataformas.
En este caso, Google informó que varios servicios de su región europe-west2, ubicada en Londres, registraban un aumento de errores y fallas intermitentes de red. El incidente afectó a diferentes componentes de su plataforma de nube, de acuerdo con la página oficial de estado de los servicios de la compañía.
La infraestructura en la nube funciona como una base tecnológica para numerosas actividades que los usuarios realizan a diario. En el sector financiero, puede intervenir en el procesamiento de información, la comunicación entre sistemas y el funcionamiento de aplicaciones que permiten consultar saldos, iniciar sesión o efectuar transacciones.
Por ese motivo, una interrupción en alguno de esos componentes puede generar inconvenientes en varios servicios que dependen de ellos. Sin embargo, que distintas plataformas presenten problemas en el mismo período no significa necesariamente que todas tengan una única causa: cada empresa debe evaluar sus propios sistemas y confirmar el origen de las fallas.
En el episodio registrado este martes, la relación entre la interrupción de Google Cloud y los problemas de Revolut fue señalada por fuentes consultadas por Reuters. Google, por su parte, confirmó las dificultades técnicas en la región londinense y señaló que investigaba el incidente.
Hasta el momento de los reportes consultados, no se había informado un horario definitivo para la normalización completa de todos los servicios afectados.
La caída volvió a poner de relieve la dependencia de las empresas financieras respecto de proveedores tecnológicos externos. Aunque la computación en la nube permite operar con infraestructura especializada y distribuir recursos informáticos, los incidentes en servicios compartidos pueden repercutir en múltiples organizaciones al mismo tiempo.
Para los usuarios, las consecuencias más visibles son la imposibilidad temporal de acceder a una aplicación, realizar una transferencia o completar un pago. Para las compañías, en cambio, el desafío consiste en identificar qué componentes fallaron, recuperar la disponibilidad de sus sistemas y comunicar con claridad el alcance del problema.
La prioridad durante este tipo de episodios es restablecer las operaciones y verificar que las transacciones se procesen correctamente. En caso de que un pago o una transferencia quede pendiente, resulta recomendable consultar los canales oficiales de la entidad antes de repetir la operación, para evitar posibles duplicaciones.
La evolución del incidente depende de la recuperación de los servicios afectados y de las verificaciones que realicen tanto el proveedor de infraestructura como las empresas que utilizan sus sistemas. Mientras continúan esas tareas, los usuarios deben recurrir a las actualizaciones oficiales de cada plataforma para conocer cuándo se normalizan las funciones.