Se rompe la coalición de gobierno en Groenlandia tras la salida de los socialdemócratas

El partido socialdemócrata Siumut anunció su salida de la coalición de gobierno en Groenlandia, una decisión que sacudió el panorama político del territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.
La coalición de gobierno en Groenlandia sufrió una fuerte sacudida política tras la salida del partido socialdemócrata Siumut, lo que provocó la renuncia de la ministra de Exteriores Vivian Motzfeldt. Aunque el Ejecutivo mantiene mayoría parlamentaria, la decisión llega en un contexto de presión geopolítica internacional y renovado interés de Estados Unidos por la isla ártica.
El partido socialdemócrata Siumut anunció su salida de la coalición de gobierno en Groenlandia, una decisión que sacudió el panorama político del territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.
El presidente del gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, confirmó la ruptura este viernes y explicó que la presidenta del partido le comunicó la decisión de abandonar el Ejecutivo.
“Es su decisión y la respeto, pero debo decir que estoy decepcionado”, expresó el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales.
A pesar de la salida de Siumut —que cuenta con cuatro de los 31 escaños del Parlamento groenlandés— Nielsen aseguró que el gobierno mantiene la mayoría parlamentaria y continuará trabajando con normalidad. “Tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestro país sea gobernado de manera tranquila”, afirmó.
La salida de Siumut del Ejecutivo provocó además la renuncia de la ministra de Exteriores, Vivian Motzfeldt, una de las figuras políticas más visibles del gobierno en el último año.
Motzfeldt explicó que su decisión responde a la postura adoptada por su partido. “Creo que uno debe poder mirarse al espejo y conciliar sus valores con los del partido al que pertenece”, declaró a la televisión pública danesa DR.
Tras el anuncio, confirmó su dimisión señalando que no podía continuar en el gabinete si su partido abandonaba la coalición. El propio Nielsen asumirá temporalmente la cartera de Relaciones Exteriores.
La crisis política ocurre en un momento especialmente delicado para Groenlandia. En los últimos meses, el territorio ártico ha estado en el centro de la atención internacional debido al interés estratégico de Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones que su país considera fundamental el control de Groenlandia por razones de seguridad nacional, reavivando un debate geopolítico sobre la importancia estratégica de la isla en el Ártico.
Nielsen recordó que el gobierno había optado por formar la coalición más amplia posible, integrando a cuatro de las cinco fuerzas presentes en el Parlamento —lo que representaba cerca de tres cuartas partes de los escaños— para enfrentar la creciente presión internacional y mantener estabilidad política.
La única formación que quedó fuera de ese acuerdo fue Naleraq, un partido que promueve una línea más radical a favor de la independencia de Groenlandia.
A pesar de la salida de Siumut, el Ejecutivo insiste en que la estabilidad política seguirá siendo una prioridad. Groenlandia enfrenta actualmente desafíos económicos, debates sobre su relación con Dinamarca y un creciente interés estratégico de las potencias internacionales, factores que convierten la gobernabilidad en un elemento clave para el futuro del territorio.
El gobierno de Nielsen deberá ahora reorganizar su gabinete y consolidar apoyos parlamentarios para sostener la agenda política en medio de un escenario regional cada vez más complejo.