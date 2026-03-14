Crisis política

Se rompe la coalición de gobierno en Groenlandia tras la salida de los socialdemócratas

La coalición de gobierno en Groenlandia sufrió una fuerte sacudida política tras la salida del partido socialdemócrata Siumut, lo que provocó la renuncia de la ministra de Exteriores Vivian Motzfeldt. Aunque el Ejecutivo mantiene mayoría parlamentaria, la decisión llega en un contexto de presión geopolítica internacional y renovado interés de Estados Unidos por la isla ártica.