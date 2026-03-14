Itaipú y la hidrovía, ejes del acuerdo

Brasil y Paraguay superan tensión diplomática por caso de espionaje

Los cancilleres de Brasil y Paraguay, Mauro Vieira y Rubén Ramírez, acordaron reforzar la cooperación bilateral y consolidar la “alianza estratégica” entre ambos países. La reunión, celebrada este viernes en Asunción, busca dejar atrás la tensión generada por una operación de espionaje brasileña que afectó la relación binacional, especialmente en torno a la hidroeléctrica de Itaipú.