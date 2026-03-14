Brasil y Paraguay superan tensión diplomática por caso de espionaje

Durante el encuentro en Asunción, los cancilleres destacaron la importancia de mantener un diálogo constante y una cooperación sólida en áreas clave para ambos países.
Los cancilleres de Brasil y Paraguay, Mauro Vieira y Rubén Ramírez, acordaron reforzar la cooperación bilateral y consolidar la “alianza estratégica” entre ambos países. La reunión, celebrada este viernes en Asunción, busca dejar atrás la tensión generada por una operación de espionaje brasileña que afectó la relación binacional, especialmente en torno a la hidroeléctrica de Itaipú.
Durante el encuentro en Asunción, los cancilleres destacaron la importancia de mantener un diálogo constante y una cooperación sólida en áreas clave para ambos países.
“Hablamos de la hidrovía Paraguay-Paraná, de Itaipú, del comercio, de la cooperación en el Mercosur y del combate al delito transnacional. Nuestra relación tiene una base muy sólida”, señaló el ministro brasileño Mauro Vieira.
Por su parte, el canciller paraguayo Rubén Ramírez subrayó la relevancia de Brasil como socio estratégico. “Brasil es el principal inversionista en Paraguay y el principal mercado para nuestras exportaciones. Esta relación es clave para el desarrollo económico de nuestro país”, declaró.
La relación entre Brasil y Paraguay se vio afectada hace casi un año debido a la revelación de una operación de espionaje brasileña en la represa binacional de Itaipú, justo cuando ambos gobiernos debían discutir la tarifa de venta de la energía hidroeléctrica.
Según medios brasileños, la operación de espionaje comenzó en 2022 bajo la administración de Jair Bolsonaro (2019-2023).
El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, suspendió la operación en marzo de 2023 y, desde entonces, ambos países trabajaron en normalizar las relaciones. En noviembre pasado, Paraguay y Brasil acordaron dejar atrás este traspié diplomático y retomar la cooperación.
El encuentro de los cancilleres también abordó proyectos de infraestructura, integración comercial y seguridad regional, reafirmando el compromiso de ambos gobiernos por mantener una agenda constructiva y estratégica.
La hidrovía Paraguay-Paraná y la cooperación energética en Itaipú fueron señaladas como prioridades, junto con iniciativas conjuntas dentro del Mercosur y la lucha contra delitos transnacionales.
Con este acercamiento, Brasil y Paraguay buscan consolidar una relación que va más allá de los conflictos puntuales y proyecta cooperación en energía, comercio e infraestructura, fortaleciendo la estabilidad regional.