Video: investigan un “ataque terrorista” que mató a una persona e hirió a varias en Guayaquil
Según la policía, "se trató de una explosión, cuyas causas están siendo determinadas por nuestros equipos especializados". Sin embargo, para el gobernador del Guayas, Humberto fue un “atentado terrorista”.
Ocurrió en una zona rodeada de restaurantes, negocios, tiendas y consultorios médicos. Fotos: Xinhua.
Una persona murió y varias más resultaron heridas tras una fuerte explosión ocurrida el martes (14.10.2025) en una zona comercial y transitada del norte de Guayaquil, zona de frecuentes operaciones del narcotráfico, según informaron autoridades locales.
La empresa pública de seguridad de la conflictiva ciudad de Ecuador indicó en X que atiende "la emergencia ocasionada por la detonación de artefactos explosivos" y publicó fotos de la vía cerrada por autos de policía y camiones de bomberos.
El momento del ataque
"Cerca de las 18:00 (locales, 23H00 GMT) escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock", dijo la doctora Samantha Vera, de 40 años, que trabaja en una zona aledaña.
Fotos: Xinhua.
La zona donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.
"Fue terrible, fue un estruendo horroroso", contó Claudia Quimí, propietaria de una peluquería cercana donde "vibraron vidrios".
La policía investiga qué ocurrió: "se trató de una explosión, cuyas causas están siendo determinadas por nuestros equipos especializados", señaló en un comunicado.
Sin embargo, el gobernador del Guayas, Humberto Plaza, calificó la explosión como un “atentado terrorista”.
Ola de violencia
Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.
Fotos: Xinhua.
Por su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.
Más videos que te pueden interesar
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.