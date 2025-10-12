Explosiones y fuego

Una fábrica clandestina de pirotecnia desató un devastador incendio en Lima

Las llamas se desplegaron por todo un asentamiento de la capital de Perú, dejando cientos de damnificados y destruyó más de 100 viviendas. Unas 30 unidades de bomberos y decenas de pobladores con baldes en mano lucharon unas tres horas para apagar el siniestro.