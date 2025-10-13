#HOY:

Video: más de 60 muertos por intensas lluvias en México

Veracruz, Puebla e Hidalgo son los estados más afectados. Hay 43 personas desaparecidas. En fotos y videos, los mexicanos comparten en redes sociales postales de la indundación.

Veracruz enfrenta una severa emergencia derivada del desbordamiento del río Cazones. Xinhua.
 21:45
Por: 

Al menos 64 personas murieron y 65 se encuentran desaparecidas debido al destructivo impacto de las lluvias torrenciales que afectan a varios estados del centro y el este de México desde la semana pasada, indicó el gobierno este lunes (13.10.2025).

Las víctimas mortales y los mayores daños se localizan sobre todo en los estados de estados de Veracruz (este), Hidalgo y Puebla (centro), reportó la jefa nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

(251013) -- CIUDAD DE MEXICO, 13 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen proveída por la Presidencia de México de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum (d),y la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de México, Laura Velázquez (i-pantalla), participando en la conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, capital de México, el 13 de octubre de 2025. A 64 aumentó el número de personas fallecidas en México por las lluvias e inundaciones registradas entre el 6 y el 9 de octubre pasado en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, consideradas las más intensas del año en esa región del país, informaron el lunes las autoridades. (Xinhua/Presidencia de México) (rtg) (ah) (ce)La presidenta, en la conferencia de prensa de este lunes. Xinhua.

Las precipitaciones más intensas se registraron entre el lunes y el jueves, lo que provocó "el aumento del nivel de los ríos y los arroyos aledaños a estos estados" y generó inundaciones y destrozos, detalló Velázquez en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La búsqueda de sobrevivientes se concentra en Hidalgo

En cuanto a los desaparecidos, el mayor número de víctimas se concentra en el estado de Hidalgo, con 43 personas, seguido por Veracruz y Puebla, según el reporte oficial.

En la zona serrana de Hidalgo, una serie de pequeñas comunidades siguen aisladas por el cierre de caminos, lo que obligó a establecer un limitado puente aéreo para atender las emergencias.

La fauna también sufre las consecuncias de los desbordes en México.La fauna también sufre las consecuncias de los desbordes en México.

Varios pacientes de un hospital del municipio de San Bartolo de Tutotepec fueron trasladados en helicópteros, indicaron autoridades locales.

Imágenes virales

En redes sociales, las imágenes se comparten y multiplican. Daños materiales, tareas de rescate, personas desesperadas, el impacto en la fauna local y animales domésticos se replican en fotos y videos que los usuarios publican.

Las labores de rescate incluyeron a los animales.Las labores de rescate incluyeron a los animales.

Una de las postales virales más compartida es la de una pareja de adultos mayores que quedó varada en la calle y se abrazó mientras el agua cubría gran parte de su cuerpo.

