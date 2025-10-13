Video: más de 60 muertos por intensas lluvias en México

Al menos 64 personas murieron y 65 se encuentran desaparecidas debido al destructivo impacto de las lluvias torrenciales que afectan a varios estados del centro y el este de México desde la semana pasada, indicó el gobierno este lunes (13.10.2025).
Veracruz, Puebla e Hidalgo son los estados más afectados. Hay 43 personas desaparecidas. En fotos y videos, los mexicanos comparten en redes sociales postales de la indundación.
Las víctimas mortales y los mayores daños se localizan sobre todo en los estados de estados de Veracruz (este), Hidalgo y Puebla (centro), reportó la jefa nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
Las precipitaciones más intensas se registraron entre el lunes y el jueves, lo que provocó "el aumento del nivel de los ríos y los arroyos aledaños a estos estados" y generó inundaciones y destrozos, detalló Velázquez en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En cuanto a los desaparecidos, el mayor número de víctimas se concentra en el estado de Hidalgo, con 43 personas, seguido por Veracruz y Puebla, según el reporte oficial.
En la zona serrana de Hidalgo, una serie de pequeñas comunidades siguen aisladas por el cierre de caminos, lo que obligó a establecer un limitado puente aéreo para atender las emergencias.
Varios pacientes de un hospital del municipio de San Bartolo de Tutotepec fueron trasladados en helicópteros, indicaron autoridades locales.
En redes sociales, las imágenes se comparten y multiplican. Daños materiales, tareas de rescate, personas desesperadas, el impacto en la fauna local y animales domésticos se replican en fotos y videos que los usuarios publican.
Una de las postales virales más compartida es la de una pareja de adultos mayores que quedó varada en la calle y se abrazó mientras el agua cubría gran parte de su cuerpo.
