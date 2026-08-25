La violencia volvió a golpear a Haití con un ataque registrado en la comuna de Kenscoff, ubicada cerca de Puerto Príncipe. El episodio dejó al menos 40 personas muertas, según informaron medios locales.
Ataque de pandillas en Haití: al menos 40 muertos en Kenscoff
El episodio ocurrió durante la madrugada y dejó decenas de viviendas incendiadas, mientras las autoridades expresaron su respaldo a las familias afectadas.
Durante la madrugada, integrantes de la coalición armada Viv Ansanm se desplegaron en la zona y atacaron e incendiaron decenas de viviendas, de acuerdo con los reportes difundidos por medios locales.
Ataque durante la madrugada
Los grupos armados llevaron adelante la ofensiva en distintos sectores de Kenscoff. Las viviendas fueron blanco de ataques e incendios durante el operativo.
El episodio se suma a la situación de violencia que atraviesa el país caribeño y que tiene a las bandas armadas como uno de sus principales actores.
La reacción del Gobierno
Tras conocerse lo ocurrido, el Gobierno de Haití expresó su pesar y manifestó su solidaridad con las familias afectadas.
En un comunicado, las autoridades reafirmaron su postura frente a la violencia y señalaron: “El Gobierno está de pie. No se retira, no transige, no retrocede. Kenscoff no será abandonada. Haití no será entregada a los bandidos. La República vencerá”, según consignó Xinhua.
El crecimiento de las bandas armadas
Haití atraviesa una prolongada crisis de seguridad. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, el país experimentó un vacío de poder que estuvo acompañado por el crecimiento de las bandas armadas.
Los grupos que forman parte de la coalición Viv Ansanm protagonizaron el ataque registrado en Kenscoff, según los medios locales.
El nuevo episodio de violencia podría afectar el calendario electoral previsto para Haití. Las elecciones presidenciales y legislativas están programadas para el 13 de diciembre de 2026, aunque este episodio podría generar un retraso. La situación de seguridad se mantiene así como uno de los factores que podrían incidir en el desarrollo del proceso electoral.