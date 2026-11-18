El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III y exintegrante de las Fuerzas Armadas británicas, manifestó su plena disposición a reincorporarse al Ejército de su país en caso de que el Reino Unido deba afrontar un enfrentamiento bélico directo con Rusia.
El príncipe Harry aseguró que volvería al Ejército británico si fuera necesario ante un conflicto con Rusia
El duque de Sussex advirtió que el Reino Unido ya atraviesa una confrontación con Moscú, llamó a los veteranos a estar preparados y cuestionó de forma indirecta la postura de Donald Trump frente a la guerra.
Las declaraciones fueron realizadas en el marco de una visita no anunciada a la ciudad ucraniana de Lviv —su cuarto viaje a ese país desde el inicio de la invasión rusa—, donde dialogó con el pódcast Ukraine: The Latest, producido por el diario británico The Telegraph.
"Si me pidieran que me alistara de nuevo, si fuera necesario, estaría allí al 100% para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y personal militar", afirmó el duque de Sussex, de 42 años. En esa misma línea, sostuvo que quienes ya pasaron por la vida castrense deberían mantenerse listos para volver a cumplir funciones si las circunstancias lo demandan.
Advertencia sobre la amenaza rusa
Durante la conversación, Harry sostuvo que el Reino Unido mantiene un conflicto con Moscú desde hace una década y advirtió que la ausencia de ataques convencionales en territorio británico no implica un escenario de paz.
"El hecho de que no haya drones, balas y cohetes volando hacia nosotros no significa que no estemos en guerra", señaló, al tiempo que consideró que "todos deberíamos estar nerviosos" frente al actual panorama geopolítico y advirtió sobre el riesgo de que Europa sufra divisiones internas.
El príncipe sirvió durante diez años en el Ejército británico, entre 2005 y 2015, etapa en la que alcanzó el rango de capitán en el Cuerpo Aéreo del Ejército y fue desplegado en dos oportunidades en Afganistán.
Cuestionamientos a la Casa Blanca y respaldo a Ucrania
En otro tramo de la entrevista, el duque de Sussex formuló una crítica velada hacia la administración del presidente estadounidense Donald Trump respecto de su política hacia Kiev.
Sin mencionarlo de manera explícita, marcó un contraste entre la opinión pública norteamericana y el rumbo del Ejecutivo: "Creo que ha habido una gran diferencia entre lo que siente la sociedad estadounidense con respecto al apoyo a Ucrania, que creo que es increíblemente alto, en comparación con cierto grupo, o en este caso una administración que pensaba de manera diferente".
No obstante, se mostró optimista ante el nuevo escenario legislativo en Estados Unidos tras el avance demócrata en las recientes elecciones de medio término, asegurando que a partir de enero "las cosas van a cambiar" en el Congreso.
Por último, al evaluar el desarrollo de la contienda en el terreno, el príncipe sostuvo que Ucrania está ganando la guerra y destacó la capacidad de resiliencia de su población —"Hay mucho que podemos aprender de Ucrania.
Creo que el mundo entero tiene mucho que aprender de Ucrania"—, aunque consideró indispensable que Rusia cuente con "algún tipo de estrategia de salida" para encaminar el fin del conflicto.