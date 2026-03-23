Emergencia en EE.UU.

Hawái sufre las peores inundaciones en más de 20 años y hay evacuaciones masivas

Lluvias extremas en Oahu y Maui provocaron rescates, cortes de luz y daños severos en viviendas, rutas y servicios. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre una presa centenaria y el gobernador advirtió que las pérdidas podrían superar los USD 1.000 millones.