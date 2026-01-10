Operativo aéreo

Helicópteros de Estados Unidos atacaron posiciones vinculadas a ISIS en el este de Siria

Las fuerzas estadounidenses realizaron ataques en el desierto al oeste de la ciudad siria de Deir ez-Zor, donde fueron alcanzados antiguos puestos de avanzada del grupo Estado Islámico, en una operación que volvió a poner el foco en la persistencia de células yihadistas activas en la región.