Impactante escena en Sudáfrica: un hipopótamo atacó una embarcación, la volcó y arrojó a un hombre al río

Un hipopótamo protagonizó un violento episodio en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, al atacar una embarcación durante una operación de rescate y reubicación de animales afectados por inundaciones en la zona. El momento fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.
En las imágenes se observa cómo el animal sale del agua de manera repentina y arremete contra el bote, al que logra voltear por completo. A raíz del impacto, uno de los ocupantes cae al agua en medio de una situación de gran tensión para el resto del equipo.
Afortunadamente, el hombre logró reaccionar con rapidez, salir del agua y sujetarse de la parte inferior de la embarcación. No sufrió heridas, pese a la violencia de la embestida y al riesgo que implicó el ataque del animal en plena maniobra.
El hecho ocurrió mientras especialistas intentaban reubicar al hipopótamo tras las inundaciones que afectaron el área.