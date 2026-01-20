Murió una mujer de 84 años tras quedar encerrada en el patio de un geriátrico en Ohio

Una mujer de 84 años murió por hipotermia tras pasar la noche a la intemperie en el patio de un geriátrico del estado de Ohio, en Estados Unidos. El caso, ocurrido en diciembre de 2024, se conoció en las últimas horas a partir de la acusación penal impulsada por la familia de la víctima, que apunta tanto a una enfermera como a la institución por un grave descuido.
La víctima fue identificada como Alvera Meuti, quien residía en el Avenue at Warrensville Care and Rehabilitation Center, en la ciudad de Cleveland. Según consta en documentos judiciales, la noche del 23 de diciembre la mujer salió sola al patio a través de una puerta de emergencia ubicada cerca de su habitación. La puerta se cerró detrás de ella y quedó trabada, lo que le impidió regresar.
Las bajas temperaturas de esa madrugada resultaron determinantes. Meuti permaneció varias horas expuesta al frío extremo sin recibir asistencia, lo que derivó en un cuadro severo de hipotermia que finalmente le provocó la muerte.
El roldel personal
Durante ese turno nocturno, la enfermera a cargo era Amber Henderson, quien advirtió que la residente no se encontraba en su habitación cuando realizó una recorrida alrededor de las 21.30. Sin embargo, según la acusación, no se activó ningún protocolo de búsqueda ni se emitió un informe interno.
Una jubilada murió congelada y acusan a una enfermera por negligencia
De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Cuyahoga, la enfermera asumió que la mujer había sido retirada por su familia y continuó con sus tareas habituales. Recién cerca de la medianoche comenzó a inquietarse por la ausencia prolongada y decidió comunicarse con los familiares, aunque no obtuvo respuesta.
A la mañana siguiente, alrededor de las 06.30, Henderson informó a su supervisor que no había visto a Meuti durante todo el turno. Fue entonces cuando se dio aviso a las autoridades.
El hallazgoy la investigación
Efectivos del Departamento de Policía de Warrensville Heights se presentaron en el geriátrico y, cerca de las 8 de la mañana, encontraron a Alvera Meuti en el patio, tendida boca arriba. La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde fue declarada muerta al ingresar.
Tras confirmarse el fallecimiento, la Justicia avanzó con una imputación por homicidio involuntario contra la enfermera Henderson. La familia de la víctima la considera la principal responsable del descuido, aunque también presentó acusaciones contra el geriátrico por no haber informado a tiempo la desaparición y por la falta de supervisión adecuada.
La investigación continúa en curso y busca determinar si existieron fallas estructurales en los protocolos de seguridad del establecimiento.
Defensa ypróximos pasos
Amber Henderson se declaró inocente y deberá presentarse a una audiencia judicial el próximo 27 de enero. Su abogado sostuvo públicamente que la enfermera no cometió ninguna irregularidad y anticipó que ejercerá una defensa firme frente a las acusaciones.
Mientras tanto, el caso generó conmoción en la comunidad local y volvió a poner en debate las condiciones de control y cuidado en los centros de rehabilitación y geriátricos, especialmente durante horarios nocturnos y en contextos climáticos extremos.