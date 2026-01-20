#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Por hipotermia

Murió una mujer de 84 años tras quedar encerrada en el patio de un geriátrico en Ohio

La residente salió por una puerta de emergencia que quedó trabada. Fue hallada horas después con un cuadro fatal de hipotermia y la Justicia imputó a una enfermera por homicidio involuntario.

La anciana murió de frío y la Justicia imputó a una enfermera.La anciana murió de frío y la Justicia imputó a una enfermera.
Seguinos en
Por: 

Una mujer de 84 años murió por hipotermia tras pasar la noche a la intemperie en el patio de un geriátrico del estado de Ohio, en Estados Unidos. El caso, ocurrido en diciembre de 2024, se conoció en las últimas horas a partir de la acusación penal impulsada por la familia de la víctima, que apunta tanto a una enfermera como a la institución por un grave descuido.

Mirá tambiénChoque múltiple en Michigan: más de 100 vehículos involucrados durante una intensa tormenta de nieve

La víctima fue identificada como Alvera Meuti, quien residía en el Avenue at Warrensville Care and Rehabilitation Center, en la ciudad de Cleveland. Según consta en documentos judiciales, la noche del 23 de diciembre la mujer salió sola al patio a través de una puerta de emergencia ubicada cerca de su habitación. La puerta se cerró detrás de ella y quedó trabada, lo que le impidió regresar.

Las bajas temperaturas de esa madrugada resultaron determinantes. Meuti permaneció varias horas expuesta al frío extremo sin recibir asistencia, lo que derivó en un cuadro severo de hipotermia que finalmente le provocó la muerte.

El rol del personal

Durante ese turno nocturno, la enfermera a cargo era Amber Henderson, quien advirtió que la residente no se encontraba en su habitación cuando realizó una recorrida alrededor de las 21.30. Sin embargo, según la acusación, no se activó ningún protocolo de búsqueda ni se emitió un informe interno.

Una jubilada murió congelada y acusan a una enfermera por negligenciaUna jubilada murió congelada y acusan a una enfermera por negligencia

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Cuyahoga, la enfermera asumió que la mujer había sido retirada por su familia y continuó con sus tareas habituales. Recién cerca de la medianoche comenzó a inquietarse por la ausencia prolongada y decidió comunicarse con los familiares, aunque no obtuvo respuesta.

A la mañana siguiente, alrededor de las 06.30, Henderson informó a su supervisor que no había visto a Meuti durante todo el turno. Fue entonces cuando se dio aviso a las autoridades.

El hallazgo y la investigación

Efectivos del Departamento de Policía de Warrensville Heights se presentaron en el geriátrico y, cerca de las 8 de la mañana, encontraron a Alvera Meuti en el patio, tendida boca arriba. La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde fue declarada muerta al ingresar.

Tras confirmarse el fallecimiento, la Justicia avanzó con una imputación por homicidio involuntario contra la enfermera Henderson. La familia de la víctima la considera la principal responsable del descuido, aunque también presentó acusaciones contra el geriátrico por no haber informado a tiempo la desaparición y por la falta de supervisión adecuada.

La investigación continúa en curso y busca determinar si existieron fallas estructurales en los protocolos de seguridad del establecimiento.

Defensa y próximos pasos

Amber Henderson se declaró inocente y deberá presentarse a una audiencia judicial el próximo 27 de enero. Su abogado sostuvo públicamente que la enfermera no cometió ninguna irregularidad y anticipó que ejercerá una defensa firme frente a las acusaciones.

Mientras tanto, el caso generó conmoción en la comunidad local y volvió a poner en debate las condiciones de control y cuidado en los centros de rehabilitación y geriátricos, especialmente durante horarios nocturnos y en contextos climáticos extremos.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro