Alerta sanitaria

Hong Kong investiga la venta ilegal de un inyectable estético elaborado con piel humana

Las autoridades incautaron más de 170 ampollas de productos sospechosos en operativos realizados en centros de estética y detuvieron a una mujer. El tratamiento surcoreano Elravie Re2O no cuenta con autorización sanitaria en Hong Kong y genera preocupación por los posibles riesgos de infección y reacciones inmunológicas.