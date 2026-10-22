Las autoridades sanitarias de Hong Kong investigan la comercialización y aplicación de un producto estético inyectable elaborado a partir de tejido dérmico humano de donantes fallecidos.
Hong Kong investiga la venta ilegal de un inyectable estético elaborado con piel humana
Las autoridades incautaron más de 170 ampollas de productos sospechosos en operativos realizados en centros de estética y detuvieron a una mujer. El tratamiento surcoreano Elravie Re2O no cuenta con autorización sanitaria en Hong Kong y genera preocupación por los posibles riesgos de infección y reacciones inmunológicas.
Se trata de Elravie Re2O, un tratamiento desarrollado en Corea del Sur que se promociona por sus supuestos efectos regenerativos sobre la piel, pero que no tiene autorización para su comercialización en ese territorio.
El caso encendió las alertas por la utilización del producto fuera de los controles sanitarios correspondientes y por la falta de información clínica suficiente sobre su seguridad.
La investigación se conoció después de una serie de inspecciones en establecimientos que ofrecían procedimientos estéticos. Según informó el Departamento de Salud local, los operativos se realizaron en cuatro distritos y permitieron detectar inyectables sin registro y otras sustancias sujetas a regulación.
Las autoridades buscan establecer el origen de los productos y determinar las responsabilidades por su presunta distribución ilegal.
Operativos en centros de estética y una mujer detenida
Los procedimientos se llevaron adelante en locales de Tsim Sha Tsui, Mong Kok, Tsuen Wan y Yuen Long.
Durante las inspecciones, los agentes incautaron más de un centenar de ampollas de sustancias sospechosas de estar comprendidas entre los venenos regulados por la legislación local y más de 70 unidades de inyectables que no contaban con el registro correspondiente.
Entre los productos secuestrados había 20 ampollas de Elravie Re2O, cuya presentación declara contener tejido humano. En el operativo realizado en un establecimiento de Mong Kok, la Policía detuvo a una mujer de 38 años, sospechada de poseer productos farmacéuticos no autorizados y de participar en una comercialización ilegal vinculada con órganos humanos.
La investigación se apoya en dos normas de Hong Kong: la Ordenanza de Trasplante de Órganos y la Ley de Farmacia y Venenos. Debido a su composición, el producto está alcanzado por ambas regulaciones. Las autoridades aclararon que todavía no se había concedido una exención que permitiera comercializarlo bajo el régimen aplicable a los productos regulados.
El Departamento de Salud también señaló que no había recibido una solicitud para registrar el inyectable como producto farmacéutico. Aunque existía un pedido de exención en trámite, esa gestión no habilitaba su venta ni su aplicación.
De acuerdo con la información el tratamiento se ofrecía en clínicas y salones de belleza sin la supervisión médica requerida. Los precios difundidos llegaban a los 15.000 dólares de Hong Kong —alrededor de 1.900 dólares estadounidenses— por un paquete de tres sesiones.
Qué contiene el tratamiento y cuáles son los riesgos
Elravie Re2O es desarrollado por la firma surcoreana L&C Bio. Su composición incluye una matriz dérmica humana procesada y micronizada, con colágeno, elastina y otras proteínas. Según la descripción del producto, el material funciona como una estructura que puede servir de soporte para que las células del paciente se adhieran y participen en la reparación del tejido.
A diferencia de otros tratamientos estéticos, su elaboración utiliza tejido humano procedente de donantes fallecidos, sometido a un proceso destinado a retirar las células y conservar componentes de la estructura dérmica. La propuesta comercial se vincula con la regeneración de la piel y la mejora de su apariencia.
Sin embargo, el procedimiento genera interrogantes sanitarios. Especialistas citados en los informes sobre el caso advirtieron que el procesamiento no garantiza necesariamente la eliminación completa de todo el material celular original.
Esa incertidumbre, sumada a la falta de datos clínicos de seguridad suficientes, plantea posibles riesgos de infección y respuestas inmunológicas adversas. También se señalaron eventuales diferencias entre lotes, vinculadas con las características del tejido de cada donante.
El Departamento de Salud de Hong Kong remarcó que las inyecciones son procedimientos médicos y que deben ser realizadas por profesionales habilitados. Además, pidió a la población verificar las credenciales de quienes ofrecen este tipo de prácticas y no asumir que un tratamiento carece de riesgos por el hecho de promocionarse como un procedimiento cosmético.
La comercialización de Elravie Re2O no está autorizada en todos los mercados. Según la información difundida, el producto se distribuye en Corea del Sur, Japón y Singapur, mientras que en Estados Unidos se habría comercializado de manera irregular. La empresa prevé solicitar allí una aprobación oficial en 2027. En tanto, no cuenta con autorización en China continental, Taiwán ni el Reino Unido.
El caso también reabrió el debate sobre la regulación de los tratamientos estéticos que emplean tejidos humanos. En Corea del Sur, las autoridades evalúan posibles cambios normativos ante los interrogantes que plantea el uso de estos materiales con fines cosméticos.
Mientras avanza la investigación, Hong Kong busca rastrear la procedencia de los inyectables y determinar cómo llegaron a los establecimientos inspeccionados. Las autoridades reiteraron que los procedimientos de belleza que requieren inyecciones no deben realizarse fuera del marco sanitario ni sin la intervención de profesionales autorizados.