El actual intendente de Itauguá, Horacio Fernández, logró la reelección en esta ciudad paraguaya al imponerse en las elecciones municipales extraordinarias celebradas este domingo.
Paraguay: un intendente fue reelecto tras prometer moteles gratis por 12 horas
Se trata de Horacio Fernández, del Partido Colorado, quien fue reelecto como intendente de Itauguá con el 53,26% de los votos. Durante la campaña había prometido habilitar gratuitamente cuatro moteles administrados por su familia si conseguía una amplia diferencia sobre su rival.
Fernández, dirigente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, obtuvo 24.553 votos, equivalentes al 53,26% de los sufragios.
Su principal adversario, Mauricio Ortiz, candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y representante de la oposición, consiguió 20.084 votos, el 43,57%.
La participación electoral rondó el 70%, según los datos preliminares difundidos por el sistema de resultados electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay.
La particular promesa que convirtió a Fernández en noticia
Más allá de la disputa política, Fernández había adquirido notoriedad antes de los comicios por una insólita promesa de campaña.
El dirigente había asegurado que, si conseguía ganar las elecciones con una diferencia de 10.000 votos, permitiría durante 24 horas el acceso gratuito a cuatro moteles pertenecientes a la empresa familiar Pasión Clasp. Si la diferencia llegaba a 15.000 sufragios, el beneficio se extendería a 48 horas.
La particular propuesta rápidamente trascendió las fronteras de Paraguay y también fue difundida por medios argentinos.
Sin embargo, durante la campaña Fernández aclaró que la iniciativa estaba destinada específicamente a dirigentes y colaboradores de base de su sector político.
Tras confirmarse su reelección, el intendente volvió a referirse a la promesa y anunció a través de sus redes sociales que finalmente la cumplirá, aunque por 12 horas.
No es la primera vez que Fernández recurre a esta particular forma de celebración. Según recordó el propio dirigente, ya había realizado un compromiso similar después de ganar las elecciones municipales de 2021.
En aquella oportunidad había obtenido 20.410 votos contra 18.238 de su rival, una diferencia de 2.172 sufragios.
La campaña opositora y la frase de Miguel Prieto
La promesa también fue utilizada por la oposición durante la campaña electoral.
En el acto de cierre de campaña de Mauricio Ortiz, el intendente de Ciudad del Este y dirigente del movimiento político Yo Creo, Miguel Prieto, llamó a los votantes de Itauguá a respaldar al candidato opositor.
En una referencia directa a Fernández, Prieto sostuvo: “El placer lo conseguimos incluso en nuestras casas, pero la salud no espera gente”.
Con esa frase, el dirigente buscó poner el foco en las necesidades de la ciudad y cuestionar la propuesta del jefe comunal colorado, al que la campaña había convertido en el denominado “candidato de los moteles”.
Finalmente, Fernández consiguió imponerse en las urnas y continuará al frente de la intendencia de Itauguá.