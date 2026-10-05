“El candidato del placer”

Paraguay: un intendente fue reelecto tras prometer moteles gratis por 12 horas

Se trata de Horacio Fernández, del Partido Colorado, quien fue reelecto como intendente de Itauguá con el 53,26% de los votos. Durante la campaña había prometido habilitar gratuitamente cuatro moteles administrados por su familia si conseguía una amplia diferencia sobre su rival.